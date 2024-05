Sydney Sweeney hat ihre nächste Rolle als bahnbrechende Boxerin Christy Martin in einem neuen Biopic geplant.

Der australische Filmemacher David Michôd, bekannt für seine Filme Tierreich Und Der KönigRegie führt er nach einem gemeinsam mit Mirrah Foulkes geschriebenen Drehbuch.

Der Film wird Martins Aufstieg zur bekanntesten Boxerin in den 1990er Jahren nachzeichnen, von der Begegnung mit ihrem Manager und zukünftigen Ehemann Jim Martin bis hin zur ersten Frau, die beim Star-Promoter Don King unterschrieb. Martin, von den Produzenten des Films als „weiblicher Rocky“ bezeichnet, ist nach wie vor die einzige Boxerin, die eine Auszeichnung erhalten hat Sport illustriert Abdeckung.

In einem Interview mit Deadline sagte Michôd: „Der Film handelt von Christy als junge schwule Frau in der Kleinstadt Virginia in den 1990er Jahren. Sie stammte aus einer relativ konservativen Familie und durfte nicht so sein, wie sie war, also nutzte sie das Boxen als Mittel, um sich und ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Sie musste in ihrem Leben einige gefährliche und grundlegende Kompromisse eingehen, der wichtigste davon war die Heirat mit einem unglaublich gefährlichen Mann.“

Im Gespräch mit Deadline verriet Sweeney auch ihre Leidenschaft für Boxen und MMA. „Ich habe im Alter von 12 bis 19 Jahren gekämpft und Kickboxen gemacht. Es brennt mir in den Fingern, wieder in den Ring zu steigen, zu trainieren und meinen Körper zu verändern“, sagte sie. „Christys Geschichte ist keine leichte Geschichte, sie ist körperlich und emotional anspruchsvoll, es gibt eine Menge Gewicht zu tragen. Aber ich liebe es, mich selbst herauszufordern.“

Der Schauspieler lobte auch Martins Vermächtnis und sagte: „(Sie) legitimierte nicht nur das weibliche Boxen, sie überwand Geschlechterstereotypen und kämpfte gegen emotionalen, körperlichen und finanziellen Missbrauch.“ Ich habe eine Leidenschaft für die Kampfwelt. Christys Geschichte wirft ein Licht auf ihren unglaublichen Aufstieg an die Spitze und zeigt gleichzeitig die Kämpfe des Ruhms hinter den Kulissen. Ich verspüre den Drang, eine Geschichte über eine Frau zu erzählen, die so vielen Widrigkeiten ausgesetzt war und sich davon nicht besiegen ließ. Es ist kraftvoll und emotional.“

Sweeney kommt aus der erfolgreichen Liebeskomödie Jeder außer dir und Horrorfilm UnbeflecktLetzteres förderte sie durch ihre Moderation Samstagabend Live. Noch beeindruckender ist, dass sie das alles mit nur zwei Stunden Schlaf und ohne Kaffee geschafft hat.