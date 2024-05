Das Büro bekommt einen Remount und wird offiziell auf Peacock landen.

Die neue Serie ist so etwas wie eine „Schwesterserie“ der ursprünglichen NBC-Serie, die von 2005 bis 2013 lief und eine Adaption von Ricky Gervais und Stephen Merchant ist Das Büro (VEREINIGTES KÖNIGREICH). Die Charaktere und das Setting werden brandneu sein, aber es wird im selben Universum spielen, mit der gleichen „Dokumentarfilm-Crew“ von Das Büro. Original US Büro Entwickler Greg Daniels wird zusammen mit die Spin-off-Serie leiten Nathan für dich Und How To mit John Wilson Produzent Michael Koman.

Während die ursprüngliche amerikanische Version von Das Büro Die neue Serie spielt in der Niederlassung der Dunder Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania, und spielt in einem Zeitungsverlag im Mittleren Westen. In der offiziellen Logzeile heißt es: „Das Dokumentarfilmteam, das Dunder Mifflins Zweigstelle in Scranton verewigt hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als sie eine sterbende historische Zeitung aus dem Mittleren Westen entdecken und der Verlag versucht, sie mit freiwilligen Reportern wiederzubeleben.“

Die Produktion der Show beginnt im Juli. Domnhall Gleeson und Sabrina Impacciatore sind die einzigen beiden Schauspieler, deren Auftritt in der Ensemblebesetzung bestätigt wurde. Weitere Casting-Ankündigungen folgen. „Seit der letzten Folge von sind mehr als zehn Jahre vergangen Das Büro „Die Serie wurde auf NBC ausgestrahlt und die gefeierte Comedy-Serie erfreut sich immer größerer Beliebtheit und gewinnt neue Generationen von Fans auf Peacock“, schrieb Lisa Katz, Präsidentin von NBCUniversal Entertainment, in einer Erklärung. „Diese neue Serie spielt im Universum von Dunder Mifflin und stellt eine neue Besetzung von Charakteren in einem neuen Umfeld vor, das für komödiantisches Geschichtenerzählen reif ist: einer Tageszeitung.“

Greg Daniels hat zuvor ein Spin-off von angekündigt Das Büro letztes Jahr und behauptete, er sei daran interessiert, es so zu behandeln Krieg der Sterne behandelt Der Mandalorianer – das gleiche Universum mit unterschiedlichen Geschichten und Charakteren. „Ich halte nichts von einem Neustart“, sagte Daniels. „Weil ich das Gefühl habe, dass wir diese Geschichte wunderbar beendet haben. Die Charaktere hatten einen Abschluss. Ich würde niemals dieselbe Show mit einer anderen Besetzung wiederholen wollen, denn ich denke, wir haben die glücklichste Besetzung, die beste Besetzung aller Zeiten im Fernsehen, für diese Show gewonnen. Daher ist die Idee eines Neustarts nicht von Interesse.“

