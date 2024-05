(Hören Sie sich die komplette Folge an auf unserem Folge UNCUT Podcast, der das komplette Interview unbearbeitet für Ihr Hörvergnügen unten oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten, präsentiert.)

„Die Welt wird Welt. Ist das ein Sprichwort?“ Brandon Boyd fragt. Der Incubus-Frontmann bezieht sich auf die allgemeine Idee von „Scheiße passiert“, aber auch auf zwei sehr spezifische Momente für die Band – den September 2001, als Incubus nur noch wenige Tage davon entfernt waren, ihre US-Tournee zur Unterstützung ihres vierten Albums zu starten Morgenaussichtund 2020, als sie ihre veröffentlichten Vertrauensverlust (Seite B) EP und die Einnahme ist geplant Morgenaussicht auf Tour zum 20-jährigen Jubiläum.

Beide Perioden waren von Turbulenzen geprägt, die außerhalb der Kontrolle der kalifornischen Gruppe lagen: Die Terroranschläge vom 11. September warfen einen Schatten auf dieses neue Album, das sie kaum erwarten konnten, es zu veröffentlichen, und 20 Jahre später verhinderte die COVID-19-Pandemie, dass die Gruppe das Album noch einmal aufgreifen konnte das brachte sie auf den Höhepunkt. „Da kommt mir der Ausdruck ‚beste Pläne‘ in den Sinn“, stellt Boyd klar. „Aber Musik ist für uns eine Konstante. Es ist eine Art Kontinuum, dem wir uns freudig nähern und in das wir immer wieder freudig hineingezogen werden.“

Für eine Rockband mit einer über 30-jährigen Geschichte sind stürmisches Wetter für Incubus kein Unbekannter – und jetzt bereiten sie sich auf die Veröffentlichung ihrer neu aufgenommenen Version von vor Morgenaussicht (betitelt Morgenaussicht XXIII) blicken sie mit neuer Dankbarkeit auf einen der größten Momente ihrer Karriere zurück. Während Morgenansicht XXIII ist eine originalgetreue Neuauflage des Albums von vorne bis hinten (plus ein paar neu hinzugefügte klangliche Abstecher), es ist eine großartige Ausrede, den Ruhm dieser Songs wiederzuentdecken. Morgenaussicht 20 wäre wahrscheinlich ein klebrigerer Titel gewesen, aber leider reicht 23 aus.

Als Incubus sich bei der Aufnahme befand Morgenaussicht 2001 wurde ihr Song „Drive“ im Stern House in Malibu, eine kurze Autofahrt von ihrer Heimatstadt Calabasas, Kalifornien entfernt, zu einem Top-10-Hit. In der Zwischenzeit hatte der 25-jährige Brandon Boyd mit Herzschmerz zu kämpfen, und das Quintett hatte die einmalige Gelegenheit, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen.

„Es war eine so seltsame, wunderbare, herzzerreißende, aber auch aufschlussreiche Zeit in meinem Leben“, erinnert sich Boyd. „Ich habe in dieser Art stiller Trauer viel über mich selbst gelernt … es war so ein seltsamer, dichotomer Moment, in dem ich traurig war, wahrscheinlich ein bisschen mürrisch, aber dann haben wir in gewisser Weise gleichzeitig gewonnen.“