South by Southwest expandiert im Juni 2025 nach London.

Die einwöchige Konferenz wird Dutzende Veranstaltungsorte, Galerien, Clubs und andere Räume in Shoreditch im Osten Londons umfassen und ein Programm bieten, das Musikvorführungen, Grundsatzreden und Ausstellungen zu Technik und Gaming verspricht.

SXSW wurde 1987 in Austin, Texas, gegründet und veranstaltet jedes Jahr im März in der Stadt Musik-, Film-, interaktive und bildungsorientierte Konferenzen. Im Jahr 2023 kündigte SXSW seine erste internationale Expansion mit einer Konferenz in Sydney, Australien, an.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, das SXSW-Erlebnis nach London zu bringen. „Nach dem Erfolg von SXSW Sydney ist dies eine unglaubliche neue Gelegenheit, die Elemente hervorzuheben, die SXSW in einer der pulsierendsten Städte Europas einzigartig machen“, sagte Jann Baskett, Co-Präsident und Chief Brand Officer von SXSW, in einer Erklärung. „Wir freuen uns darauf, tiefere Verbindungen zu unserer ausländischen Community zu knüpfen und die Gespräche, die in Austin beginnen, bis nach London zu bringen.“

„SXSW London wird auf Austins unglaublichem Erbe aufbauen und eine Veranstaltung präsentieren, die untermauert, warum SXSW die Anlaufstelle für Profis und Kreative ist, die auf der Suche nach sinnvollen Verbindungen, unerwarteten Erfahrungen und Ideen sind, die die Welt mitgestalten können“, fügte Randel Bryan, Geschäftsführer von, hinzu SXSW London. „SXSW London wird auch eine Plattform für die nächste Generation kreativer Talente bieten und wir werden hart daran arbeiten, sicherzustellen, dass Möglichkeiten zum Lernen, zur Beschäftigung und zur Förderung der Gemeinschaft im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.“

Weitere Details zur SXSW London 2025 werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Abzeichen für die Konferenz sollen im Oktober in den Verkauf gehen. Weitere Details finden Sie hier.