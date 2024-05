Lass den Kanarienvogel singen, ein neuer Dokumentarfilm über das Leben der Pop-Ikone Cyndi Lauper, hat ein Erscheinungsdatum und einen Trailer erhalten. Erhalten Sie den ersten Blick unten.

Das Projekt, das die jahrzehntelange Karriere des Hitmachers untersucht, erscheint am 4. Juni bei Paramount+. Regie bei dem abendfüllenden Film führte Alison Ellwood, zu deren früheren Arbeiten Dokumentarfilme über die Go-Gos und die Musikszene von Laurel Canyon in den 1970er Jahren gehörten.

Im Trailer werden Archivaufnahmen aus Laupers Leben mit Audioaufnahmen einiger ihrer Hits, darunter „Girls Just Wanna Have Fun“ und „Time After Time“, sowie Interviews mit Künstlerkollegen wie Billy Porter und Patti LaBelle unterbrochen.

Über den Dokumentarfilm sagte Lauper: „Im Laufe der Jahre wurde ich gebeten, einen Dokumentarfilm über mein Leben und meine Arbeit zu drehen, aber es fühlte sich nie wie der richtige Zeitpunkt an. Bis jetzt. Als ich Alison Ellwood zum ersten Mal traf, wusste ich sofort, dass ich ihr vertrauen konnte, dass sie meine Geschichte ehrlich erzählt, was mir unglaublich wichtig war, und das ist ihr gelungen.“

Lass den Kanarienvogel singen verspricht Einblicke über Laupers musikalische Karriere hinaus und rückt auch ihren Hintergrund als Aktivistin ins Rampenlicht. In einer Erklärung von Fine Point Films und Sony Entertainment wird der „tiefgreifende Einfluss auf Generationen durch ihre Musik, ihren sich ständig weiterentwickelnden Punkstil, ihren unerschütterlichen Feminismus und ihr unermüdliches Eintreten“ betont.

Auch anderswo in der Dokumentarfilmwelt ist Lauper zu finden Die größte Nacht im Pop, der jüngste Netflix-Deep-Dive in die Aufnahme von „We Are the World“. Letzte Woche stand Lauper gemeinsam mit Nicki Minaj auf der Bühne in Brooklyn, um „Pink Friday Girls“ aufzuführen.

