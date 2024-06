Willkommen zurück bei Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, das tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben ausfindig macht, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe stellt Oliver Ackermann von A Place to Bury Strangers 10 seiner Lieblingsalben abseits der ausgetretenen Pfade vor, bevor die Band beim Elsewhere Festival 2024 auftritt.

Abgesehen vom Shoegaze-Revival haben A Place to Bury Strangers aus Brooklyn ihre Gitarrenklänge seit über zwei Jahrzehnten durch die Hölle geschickt. Von ihrem schillernden, lauten, selbstgefälligen Debüt bis zum Killer von 2022 Durchschaue dichGerade als es scheint, als hätte Songwriter und Bandleader Oliver Ackermann jede erdenkliche Möglichkeit ausprobiert, seine Klangwand zu erweitern, wartet er mit einem weiteren Set noch umfassenderer Melodien auf.

Als Gründer des Boutique-Pedalherstellers/DIY-Event- und Aufnahmeraums/Underground-Plattenlabels Death by Audio hat sich Ackermann nicht nur als wichtiger Schöpfer der Outsider-Kunstszene, sondern auch als Community-Leader etabliert. Und während dieser Reise hat der Universalgelehrte eine recht interessante Palette wunderbar exzentrischer Musik angehäuft.

Vor dem Auftritt von A Place to Bury Strangers beim ersten Elsewhere Festival and Conference haben wir uns mit Ackermann in Verbindung gesetzt, um eine Liste von 10 unterschätzten Außenseiter-Platten zusammenzustellen, die seiner Meinung nach jeder Musikfan hören sollte. Von den klanglichen Experimenten von Matchess bis hin zu den jüngsten australischen Psychedelic-Stilen von Gee Tee – schnallen Sie sich an für eine wahrhaft wilde Fahrt.

Lesen Sie weiter, um Oliver Ackermann von A Place to Bury Strangers‘ Liste der 10 Outsider-Platten zu lesen, die jeder besitzen sollte. Schauen Sie sich auch unbedingt ihren Auftritt beim Elsewhere Festival an, das am 21. und 22. Juni in Wichita, Kansas stattfindet und bei dem andere Künstler wie Killer Mike, Vince Staples, Steve Aoki, BADBADNOTGOOD und andere auftreten. Holen Sie sich hier Ihre Tickets.