Aaron Sorkin hat bekannt gegeben, dass er einen Film über den Angriff auf das Kapitol der Vereinigten Staaten am 6. Januar schreibt. Während einer Live-Folge von Die Stadt mit Matt Belloni Im Podcast wurde der Film als mögliche Fortsetzung angepriesen Das soziale Netzwerk Verfolgung des Anstiegs von Online-Fehlinformationen.

Auf die Frage, welche Rolle Facebook und andere soziale Netzwerke bei der „verantwortungsvollen Moderation unserer Nachrichtenmedien und damit unserer Demokratie“ spielen sollten, warf Sorkin einen Blick auf seinen Publizisten, bevor er den Vorhang für sein nächstes Projekt öffnete.

„Ich werde darüber schreiben. Ich gebe Facebook die Schuld am 6. Januar“, sagte Sorkin und fügte hinzu, dass wir „eine Kinokarte kaufen“ müssten, um herauszufinden, warum das soziale Netzwerk seiner Meinung nach eine entscheidende Rolle bei dem Putschversuch gespielt habe.

Sorkin fuhr fort, indem er die soziale Plattform in einem allgemeineren Sinne kritisierte und sagte: „Facebook hat unter anderem seinen Algorithmus optimiert, um möglichst spaltendes Material zu fördern, denn das wird das Engagement steigern.“ Das ist es, was Sie zu dem führt, was man in den Gängen von Facebook die „unendliche Schriftrolle“ nennt.“

Er machte weiterhin Mark Zuckerberg für den Erlass verantwortlich: „Bei Facebook soll es eine ständige Spannung zwischen Wachstum und Integrität geben. Gibt es nicht. Es ist einfach Wachstum. Wenn Mark Zuckerberg morgen früh aufwachen und erkennen würde, dass es nichts gibt, was man für 120 Milliarden Dollar kaufen kann, was man nicht auch für 119 Milliarden Dollar kaufen kann, wie wäre es dann, wenn ich etwas weniger Geld verdiene und die Integrität optimiere und das Wachstum drossle?“

Sorkin lehnte es ab, seinem Publizisten „eine Pause“ zu gönnen, als Belloni versuchte, eine Bestätigung zu bekommen, dass der Film eine „Art Fortsetzung“ von sein würde Das soziale NetzwerkBelloni beschrieb den Film jedoch als „eine Quasi-Fortsetzung“. twittern Werbung für die Podcastfolge.

Hören Sie sich unten den vollständigen Podcast an. Die Diskussion beginnt etwa um 17:15 Uhr.

Veröffentlicht im Jahr 2010, Das soziale Netzwerk spielte Jesse Eisenberg als Zuckerberg und schilderte die Gründung von Facebook. Es wurde von Sorkin geschrieben und brachte ihm einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ein.

Sorkins jüngster Film war der von 2021 Die Ricardos seinin dem es um die Beziehung zwischen geht Ich liebe Lucy In den Hauptrollen sind Lucille Ball und Desi Arnaz zu sehen