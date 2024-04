Ellen DeGeneres hat ihr Schweigen über das Ende ihrer langjährigen Talkshow gebrochen. EllenSie erzählte am Mittwochabend vor ausverkauftem Publikum in einem Hollywood-Theater, dass sie „das Ende der Show hasste“ und die Erfahrung „verheerend“ fand.

Die Kommentare wurden während der ersten Aufführung von DeGeneres' „Ellen's Last Stand…Up Tour“ im Largo des Coronet Theatre in Los Angeles abgegeben, bei der Material gezeigt wurde, an dem sie in den letzten sechs Monaten gearbeitet hat. Sie sprach offen darüber, wie sie sich fühlte, nachdem Berichte über ein „giftiges Arbeitsumfeld“ bei ihrer Show letztendlich zu deren Ende geführt hatten, und sagte: „Es hat mein Ego und mein Selbstwertgefühl so stark belastet.“ In diesem Geschäft gibt es solche Extreme: Entweder lieben die Leute dich und vergöttern dich, oder sie hassen dich, und diese Leute sind irgendwie lauter.“

An anderen Stellen in ihrem Satz (per Rollender Stein), führte DeGeneres einen Teil der Kritik, mit der sie konfrontiert wurde, auf Sexismus zurück und nannte die Erfahrung „das zweite Mal, dass sie aus dem Showgeschäft geworfen wurde“ und bezog sich dabei auf die Absage ihrer Sitcom, nachdem sie sich in den 90er Jahren als schwul geoutet hatte. Dieses Mal war es jedoch „eine ganz andere Sache“.

„Das war wie: ‚Was ist los?‘“, sagte DeGeneres. „Es war so verletzend. Ich konnte keine Perspektive gewinnen. Ich konnte nichts tun, um mir klarzumachen, dass es nichts Persönliches war … Ich dachte nur: ‚Nun, so wollte ich meine Karriere nicht beenden, aber so endet sie.‘“

Nach dem Hauptset kehrte DeGeneres für eine Frage-und-Antwort-Runde auf die Bühne zurück (einschließlich eines kurzen Auftritts ihrer Frau Portia de Rossi). Auf die Frage, ob das Tanzen ihr bei ihren jüngsten Kämpfen geholfen habe, antwortete DeGeneres: „Nein, es ist schwer zu tanzen, wenn man weint.“ Aber ich tanze jetzt.“

Es gab weitere Momente, in denen DeGeneres ihre gebrochene Seite zeigte – an einer Stelle in der Frage-und-Antwort-Runde sagte sie: „Ich mache Witze über das, was mir passiert ist, aber es war wirklich verheerend“ – aber der Inhalt scheint sehr gut aufgenommen worden zu sein herzliche Reaktion des Publikums, mit Rollender Stein Sie meldeten tosenden Applaus und Ovationen.

Vielleicht findet DeGeneres also ein komfortables neues Zuhause und tritt direkt vor ihren treuen Fans auf. Oder vielleicht ist sie auf dem Weg zurück ins „Showbusiness“, was, wie sie scherzte, dazu führen würde, dass sie „ein drittes Mal rausgeschmissen wird, weil ich gemein, alt und schwul bin“. Im Gespräch mit dem Publikum im Largo behauptete sie sogar, dass ihre Tour im Herbst mit der Aufzeichnung eines Netflix-Specials gipfeln würde (obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde).

Wie auch immer, wenn Sie DeGeneres' Seite der Geschichte selbst hören möchten, schauen Sie sich ihre bevorstehenden Termine an und sichern Sie sich hier Tickets für ihre „Ellen's Last Stand…Up Tour".