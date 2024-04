Das Schauspieldebüt von SZA ist für eine derzeit unbenannte Buddy-Komödie geplant, die von Issa Rae produziert wird und in der Keke Palmer die Hauptrolle spielt, berichtet Deadline.

Lawrence Lamont (Rap Sh!t) wird den Film nach einem Drehbuch aus der Feder von führen Rap Sh!t Showrunnerin Syreeta Singleton, die auch produzieren wird. Palmer wird auch eine doppelte Aufgabe erfüllen, indem sie über ihr Big Boss-Banner mit Sharon Palmer als ausführende Produzentin des Projekts fungiert.

Der Film wird für SZA und Palmer eine Art Wiedersehen sein. Im Dezember 2022 moderierte Palmer eine Folge von Samstagabend Live mit SZA als musikalischem Gast. Sehen Sie sich unten die Co-Stars des Duos in einem Sketch zu Ehren von „Big Boys“ an.

Lesen Sie unbedingt unsere Titelgeschichte 2022, die mit dem neuesten Album von SZA zusammenfällt. SOS. Derzeit ist sie hinter dem Projekt auf Tour und wird Headliner-Sets bei Primavera Sound, Governors Ball, Lollapalooza und dem ersten Sudden Little Thrills spielen. Tickets erhalten Sie hier.

Issa Rae produziert zwei Staffeln von Rap Sh!t auf Max. Letztes Jahr hatte sie Schauspielauftritte in Barbie Und Amerikanische Fiktion.

Unterdessen erlangte Palmer kürzlich Anerkennung für ihre Rolle in Nein und spielte in der Großer Mund ausgründen Personalwesen. Sie war auch Teil des Ensembles in „Jennifer Lopez“. Das bin ich … jetzt: Eine Liebesgeschichte.