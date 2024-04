Julia Garner wurde für die Hauptrolle in einem Prequel des klassischen Horrorfilms von 1968 ausgewählt Rosemarys Baby betitelt Wohnung 7A.

Regie bei dem Psychothriller führte Natalie Erika James (Relikt), der auch gemeinsam mit Christian White und Skylar James das Drehbuch schrieb. Es wird vor Halloween exklusiv auf Paramount+ Premiere haben.

Der offiziellen Logline zufolge spielt der Film im New York City des Jahres 1965 und erzählt die Geschichte dessen, was geschah, bevor Rosemary in die Titelwohnung einzog. „Als eine kämpfende junge Tänzerin eine verheerende Verletzung erleidet, wird sie von dunklen Mächten angezogen, als ein eigenartiges, gut vernetztes, älteres Paar ihr eine Chance auf Ruhm verspricht“, heißt es in der Beschreibung.

Wohnung 7A Mit dabei sind außerdem Dianne Wiest, Jim Sturgess und Kevin McNally sowie eine Nebenbesetzung mit Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen und Kobna Holdbrook-Smith. Unten sehen Sie ein Standbild aus dem Film.

In einer Erklärung sagte Jeff Grossman, Executive Vice President of Programming bei Paramount+: „Wohnung 7A ist der perfekte Start in die Halloween-Saison. Regisseurin Natalie Erika James und das großartige Kreativteam haben einen gruseligen und cleveren neuen Einstieg in das Genre geschaffen.“

Drehbuch und Regie: Roman Polanski, Rosemarys Baby basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ira Levin aus dem Jahr 1967. Die Hauptrollen spielten Mia Farrow und John Cassavetes als junges Paar, das versuchte, eine Familie zu gründen, während es von seinen misstrauischen Nachbarn gequält wurde.