Trent Reznor und Atticus Ross haben ihre Originalmusik zu Luca Guadagninos Film veröffentlicht Herausforderer.

Die Partitur erscheint zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Reznor und Ross Herausforderer (gemischt), bei dem DJ und Produzent Boys Noize ihre Originalkompositionen aus dem Film remixten und sie zu einem zusammenhängenden, clubtauglichen Set remixten. Jetzt, zeitgleich mit der Veröffentlichung von HerausfordererReznor und Ross haben die Originalpartitur vollständig geteilt.

Mit Zendaya, Josh O'Connor und Mike Faist, Herausforderer spielt in der dramatischen Arena des Wettkampftennis und zeigt ein Liebes-Sport-Dreieck zwischen den drei Hauptdarstellern. Im Zentrum des Films steht die schwungvolle Techno-Forward-Partitur von Trent Reznor und Atticus Ross; In ihrer Rezension des Films lobte die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller ihre Kompositionen und beschrieb die Partitur als „einen Grad an Bombast in das Sportgeschehen bringend, der zuweilen das Geschehen zu überfordern droht, ohne jemals wirklich abzulenken.“

Der Herausforderer Die Partitur enthält außerdem „Compress/Repress“, einen Originaltitel mit Texten, die von Luca Guadagnino mitgeschrieben wurden. Die Partitur besteht aus 16 Titeln und erscheint heute über Milan Records. Streamen Sie die Herausforderer Ergebnis von Trent Reznor und Atticus Ross unten.

Trent Reznor und Atticus Ross waren sicherlich produktiv, wenn es um ihre Filmmusik geht und arbeiteten an den Soundtracks für Der Mörder Und Teenage Mutant Ninja Turtles letztes Jahr. Das Paar hat kürzlich auch ein neues Album von Nine Inch Nails sowie den Start ihres neuen Medienunternehmens angekündigt. Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an Herausforderer (gemischt)das wir als „erstaunliches“ Dance-Album beschrieben haben: „Eine Filmmusik wird normalerweise nicht so zerhackt und vermasselt, aber wenn irgendjemand es hinbekommt und es absolut hinbekommt, dann sind es Trent Reznor, Atticus Ross und Boys Noize.“ .“

Challengers (Originalpartitur) Kunstwerk:

Challengers (Originalpartitur) Trackliste:

01. Herausforderer

02. „Ich weiß“

03. Ja x10

04. L'oeuf

05. Das Signal

06. Brutalisierer

07. Stopper

08. Brutalisierer 2

09. Die Punkte, die wichtig sind

10. Wiegenlied

11. Letzter Satz

12. Anhalten

13. Freitagnachmittage, Op. 7: Eine Neujahrsgeschichte

14. Freitagnachmittage, Op. 7: Eine Neujahrsgeschichte (Teil 2)

15. Herausforderer: Matchball

16. Komprimieren / Unterdrücken