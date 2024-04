Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Die Dokumentarfilmerin Sarah Dowland trifft sich mit Kyle Meredith, um über ihren Dokumentarfilm zu sprechen. Sue Bird: In der Kupplungder das Leben und die Karriere des WNBA-Stars Sue Bird verfolgt. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Der Filmemacher, der seit mehreren Jahren auch hinter den legendären visuellen Effekten steckt Harry Potter Und Matrix Filme, spricht darüber, was sie ursprünglich an Birds Geschichte faszinierte. Bird ist mehr als nur eine WNBA-Legende, sein Weg in der Liga berührt Themen wie Frauenfeindlichkeit, die Mythosisierung von Sportlern und persönliche Beharrlichkeit.

Natürlich geht Dowland auf den großen Zufall ein, dass das Filmdebüt in einem großen Jahr für den Frauenbasketball stattfand, als Caitlin Clark in die Profiliga aufstieg. Da die WNBA mehr denn je im Blick ist, ist es ebenso wichtig, einen Blick auf die Vergangenheit der Ligen wie auf ihre Zukunft zu werfen.

