Adam Driver, Tom Waits, Mayim Balik und andere gehören neben Cate Blanchett zur Besetzung von Jim Jarmuschs neuem Film „ Vater Mutter Schwester Bruder.

Pro Vielfalt, Die Produktion des Films wurde nach früheren Dreharbeiten in Dublin und New Jersey kürzlich in Paris abgeschlossen und wird später in diesem Jahr fertiggestellt. Der Film ist ein Triptychon, das drei verschiedene Geschichten zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern erzählt – eine in Paris, eine in Dublin und eine im amerikanischen Nordosten.

Die Beschreibung des Films geht davon aus Vater Mutter Schwester Bruder als „von Fäden der Melancholie durchwobene Komödie“ mit „Charakterstudien, ruhig, beobachtend und nicht wertend“. Jarmusch hatte angedeutet, dass der Film eine musikalische Komponente haben wird, es ist jedoch nicht bekannt, ob der Film Originalsongs enthalten wird oder nicht. Neben Driver, Waits und Balik sind auch Vicky Krieps, Charlotte Rampling, Indya Moore und Luka Sabbat der Besetzung beigetreten.

Adam Driver arbeitete zuvor mit Jim Jarmusch für die letzten beiden Filme des Regisseurs zusammen: „Meditativ“ aus dem Jahr 2016 Paterson und die Zombiekomödie 2019 Die Toten sterben nicht. Tom Waits, ein langjähriger Mitarbeiter von Jarmusch, trat ebenfalls in auf Die Toten sterben nicht sowie frühere Filme Nach dem Gesetz niedergeschlagen Und Kaffee und Zigaretten (Waits komponierte auch die Musik für Jarmuschs Film von 1991 Nacht auf der Erde).

Jim Jarmusch hat sich unterdessen erneut mit dem Komponisten Carter Logan für ihr Projekt SQÜRL zusammengetan. Ihre nächste Veröffentlichung, die Dada-inspirierte „Klangerkundung“ Musik für Man Ray, erscheint diesen Freitag, den 17. Mai. Ihr Debütalbum Silberner Dunst kam letztes Jahr an; Besuchen Sie noch einmal unser Interview mit Jarmusch und Logan aus dem Jahr 2023, in dem sie über ihre gemeinsame Arbeit und ihre Lieblingsfilmmusik sprachen.