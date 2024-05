Nicolas Cage wird seine Rolle als Spider-Man Noir in einer Live-Action-Show wiederholen, die bei MGM+ und Prime Video in Serie bestellt wurde.

Einfach betitelt Noir, wird die Show im Inland auf MGM+ debütieren, bevor sie weltweit auf Prime Video veröffentlicht wird. Cage verkörperte Spider-Man Noir bereits 2018 im Animationsfilm Spider-Man: In den Spider-VersAber Noir wird das erste Mal sein, dass die Figur in einem Live-Action-Projekt dargestellt wird.

Laut der offiziellen Logline: Noir wird die Geschichte „eines alternden und unglücklichen Privatdetektivs (Cage) im New York der 1930er Jahre erzählen, der gezwungen ist, sich mit seinem früheren Leben als einziger Superheld der Stadt auseinanderzusetzen.“

Noir kommt von Oren Uziel (22 Jump Street, Die verlorene Stadt) und Steve Lightfoot (Marvels The Punisher), die als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren werden. Sie entwickelten die Serie mit Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal, dem Team dahinter In den Spinnenvers. Harry Bradbeer (Flohbeutel, Eva töten) wird die ersten beiden Episoden inszenieren und ausführen.

„Wir sind absolut begeistert, Nicolas Cage in dieser Serie zu haben! „Niemand sonst könnte diesem einzigartigen Charakter so viel Pathos, Schmerz und Herz verleihen“, sagte Katherine Pope, Präsidentin der Sony Pictures Television Studios, in einer Erklärung.

Noir wird Cages erste reguläre TV-Rolle nach einer langen Filmkarriere sein. Zu seinen jüngsten Projekten gehören Schwein, TraumszenarioUnd Renfield.

Amazon hat jetzt zwei Projekten aus Sonys Universe of Marvel Characters grünes Licht gegeben. Angela Kangs Seide: Spider Society ist bereits in Arbeit.