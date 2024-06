Das All Things Go Music Festival wird nach New York City ausgeweitet, wo am 28. und 29. September 2024 eine Veranstaltung im Forest Hills Stadium stattfindet.

Die erste Ausgabe von All Things Go NYC wird den gleichen Geist der Inklusion ehren, der auch das Pendant in Washington DC inspiriert, mit einem auf Frauen und nichtbinäre Personen ausgerichteten Lineup mit Janelle Monáe, Chappell Roan, MUNA, Reneé Rapp, Ethel Cain, Julien Baker, Holly Humberstone, Samia, Del Water Gap, Soccer Mommy, Coco & Clair Clair, Mannequin Pussy und mehr. Schauen Sie sich unten das Poster und das vollständige Lineup für All Things Go NYC an.

Holen Sie sich hier Tickets für All Things Go NYC

Der Ticketverkauf für das Festival beginnt am Freitag, den 14. Juni, um 10:00 Uhr ET über die Website von All Things Go.

Gleichzeitig findet im Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland, All Things Go DC statt, mit dabei sind Laufey, Hozier, Janelle Monáe, Chappell Roan, Maren Morris, Bleachers, Ethel Cai, Julien Baker und anderen. Die Tickets für dieses Festival sind mittlerweile ausverkauft, Fans können aber noch über StubHub zugreifen.

