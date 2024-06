Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Russell Crowe unterhält sich mit Kyle Meredith über das neueste Album seiner Indoor Garden Party-Reihe, Prosa und Kontra. Hören Sie sich das Interview oben an oder sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Der Schauspieler und Musiker erklärt, wie er sich mit den Mitgliedern seiner früheren Bands 30 Odd Foot of Grunt und The Ordinary Fear of God wieder zusammengetan hat, um seine neue Band The Gentlemen Barbers zu gründen. Er geht darauf ein, wie der daraus resultierende Sound zwischen den Genres schwankt und wie ihn dieser lockere Ansatz dazu herausgefordert hat, weiterhin neue Wege zu finden, seine Stimme einzusetzen.

An anderer Stelle spricht Crowe über die Zeit, als RZA mit ihm auf der Bühne stand, wie er einen Plattenvertrag mit Tommy Mottola aufgab und wie er Coverversionen von Nick Cave, Dire Straits und Leonard Cohen veröffentlichte. Gladiator Der Star spricht auch über die Ironie seiner Rolle als Kolosseum und warum ihm die bevorstehende Fortsetzung des Klassikers ein wenig Unbehagen bereitet.

Hören Sie Russell Crowes Chat über Pro und Kontra und mehr in der neuen Folge, oder sieh sie dir unten auf YouTube an. Crow hat außerdem seine erste US-Tour seit 12 Jahren angekündigt.

