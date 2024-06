Der beste neue Charakter in Die jungen In Staffel 4 geht es nicht um eine Heldin, sondern um ein Genie. Als sie in der ersten Folge vorgestellt wird, genießt Schwester Sage (Susan Heyward) ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts – vielleicht, weil sie als intelligenteste Person der Welt weiß, dass es nichts Gutes bringt, sich in das Chaos der heutigen Welt einzumischen. Bis Homelander (Antony Starr) auftaucht und ihm einen Vorschlag macht, der ihm helfen soll, die Dinge zu ändern … und sie ist dabei.

Dies ist der Auftakt zur bisher politischsten und nachdenklichsten Staffel der Serie, denn die von Chaos durchdrungene Superheldensatire des Schöpfers Eric Kripke knüpft an die Allegorien der dritten Staffel an, bleibt aber einer ziemlich nihilistischen Weltanschauung treu. Im Verlauf dieser acht Episoden finden die Autoren der Serie erneut neue und einfallsreiche Wege, den menschlichen Körper zu ruinieren, während die Gesamtzahl der Leichen in der Serie exponentiell steigt – darunter auch einige Charaktere, die zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ ungefährlich erschienen.

Die neue Staffel setzt nicht lange nach dem Ende der dritten Staffel ein. Die geheime Superheldin Victoria Neuman (Claudia Doumit) ist jetzt im Rennen um die Vizepräsidentschaft der Vereinigten Staaten und Homelander hat mehr Kontrolle über die Vought Corporation als je zuvor. Die gute Nachricht für die titelgebenden Boys ist, dass Annie (Erin Moriarty) jetzt ein vollwertiges Mitglied des Teams ist – die schlechte Nachricht ist, dass Butcher (Karl Urban) noch unberechenbarer geworden ist. (Andererseits wären Sie wahrscheinlich auch ein wenig nervös, wenn Sie gerade eine tödliche Diagnose erhalten hätten und das mit Superkräften ausgestattete Kind, um das Sie sich nach der Bitte Ihrer verstorbenen Frau kümmern sollten, jetzt ständig bei seinem psychopathischen Vater leben würde.)

Der Schlüssel zu den Verderbtheiten dieser Staffel ist die Frage nach Kontrolle und Macht, da einige Charaktere durch den Wahnsinn vergangener Ereignisse ziemlich verdreht wurden, und zwar auf eine Art und Weise, die in Staffel 4 in unerwartetem Ausmaß erforscht wird. Eine der größten Stärken der Serie ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir die Veränderung bestimmter Personen im Laufe der Jahre beobachten konnten – als Beispiel hat sich Ashley (Colby Minifie) von einer einst glücklosen Vought-Assistentin zu einer der erschreckend unberechenbarsten Figuren der Serie entwickelt, mit einer fiesen Ader, die im Feuer zu vieler Beleidigungen von Homelander geschmiedet zu sein scheint.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der vierten Staffel ist die Art und Weise, wie sie das sich ständig erweiternde Universum des Franchise widerspiegelt, was eine andere Art zu sagen ist, dass, wenn Sie die erste Staffel der Spin-off-Serie übersprungen haben Generation Vsollten Sie das vielleicht vor dem Anschauen ändern, da der große Handlungsbogen dieser Staffel hier eine bedeutende Rolle spielt. Die Autoren achten sorgfältig darauf, dass Staffel 4 auch dann Sinn ergibt, wenn Sie nicht mit den College-Kids der Godolkin University gefeiert haben – aber diese Episoden gesehen zu haben, macht diese Staffel trotzdem zu einem reicheren Erlebnis, insbesondere wenn sich einige Charaktere überschneiden.

Die Besetzung der Serie bleibt solide, wobei Frenchie (Tomer Capone) einen bedeutenderen Handlungsbogen als in den vergangenen Staffeln bekommt, Kimiko (Karen Fukuhara) sich mehr öffnet als je zuvor und Erin Moriarty gegen Ende der Staffel einige gehaltvolle Szenen bekommt. Neben Heywards Schwester Sage sind weitere Neuzugänge in der Serie Valorie Curry (eine ehemalige Superheldin von Prime Video, nachdem sie in Die Zecke) als Firecracker, eine extrem rechtsgerichtete Superschurkin, die Ihnen, wenn sie in unserer Realität leben würde, mehr als gerne erzählen würde, wo sie am 6. Januar 2021 war.

Staffel 4 leidet leider unter einigen Entscheidungen, die sich zu sehr auf abgedroschene Klischees stützen – ins Detail zu gehen würde Spoiler bedeuten, aber mehr als eine Wendung ist ziemlich vorhersehbar, allein aufgrund der Tatsache, dass wir sie schon einmal gesehen haben. Diese Momente beeinträchtigen die Gesamterzählung nicht allzu sehr, aber es ist immer ein wenig verwirrend, wenn eine insgesamt so einfallsreiche Show eine Handlung liefert, die sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr originell angefühlt hat; einige dieser Momente fühlen sich an, als würden sie in einer völlig anderen Serie stattfinden.

Dennoch, wenn Die jungen Obwohl die Serie sich stark auf ihre Fähigkeit zu blutgetränktem Chaos stützt, bleibt sie eine wilde Fahrt, die im Laufe der Jahre nur noch raffinierter geworden ist. Im Jahr 2019 habe ich die erste Staffel als freiberuflicher Autor für Der AV-Clubund mein wichtigster Eindruck damals war, dass die Art und Weise, wie die Show Superhelden satirisch darstellte, zwar Spaß machte, die Show selbst aber nicht viel zu früheren Beispielen der Genre-Dekonstruktion beitrug, wie Alan Moore und Dave Gibbons' Wächter.

Was sich seit Staffel 1 geändert hat, ist, dass die frechen Anspielungen auf die Superheldenkultur zwar immer noch vorhanden sind, Die jungen hat sich zu einer Show entwickelt, die bemerkenswert gut darin ist, nicht nur die Popkultur, sondern die Gesellschaft als Ganzes zu kommentieren.

Es ist nicht nur unsere (vielleicht nachlassende) Faszination für Umhänge und Strumpfhosen, die in der Show angesprochen wird – die Welt der Die jungen ist ein Diskurs, in dem Spaltung und Hass den Diskurs fest im Griff haben. Das heißt, es fühlt sich gar nicht so weit weg von der Gegenwart an, bietet aber einige düstere Vorhersagen für die Zukunft, die vor uns liegt, und keine einfachen Antworten, wie man sie vermeiden kann. Stattdessen dient es als Erinnerung daran, dass die Menschheit, ob mit Superkräften ausgestattet oder nicht, schon immer die Voraussetzungen für ihre eigene Zerstörung in sich trug. Und niemand wird kommen, um uns zu retten.

Die jungen kehrt mit Staffel 4 ab Donnerstag, 13. Juni, auf Prime Video zurück.