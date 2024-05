Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Amber Chardae Robinson unterhält sich mit Kyle Meredith über die neue Serie von Apple TV+ Palm Royalein dem es um Maxine Simmons (Kristen Wiig) geht, die versucht, in eine hochnäsige Palm Beach-Clique einzudringen. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Robinson befasst sich eingehend mit dem Setting der Serie aus den späten 60ern und wie ihre Figur Virginia im Gegensatz zu den wohlhabenden Charakteren steht, die in Resorts leben und mit denen sie häufig in Konflikt gerät. Die Rassenbeziehungen in dieser Zeit sind ein schweres Thema, das jedoch im komödiantischen Stil der Serie zum Ausdruck kommt.

Die Schauspielerin erklärt auch, wie schwierig es ist, gegenüber Wiig ein ernstes Gesicht zu bewahren, und erklärt auch den Song von Marvin Gaye, den sie als offiziellen Titelsong auswählen würde.

Hören Sie, wie Amber Chardae Robinson über Apple TV+ spricht Palm Royale und mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an. Um über alle Neuigkeiten von auf dem Laufenden zu bleiben Kyle Meredith mit… Folgen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; und bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden – einschließlich unserer neuen Comedy-Serie Lange nicht gesehen – indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.

Palm Royale wird jetzt auf Apple TV+ gestreamt. Sehen Sie sich unten eine Vorschau der Serie an.