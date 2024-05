Sigourney Weaver ist in Gesprächen, um im kommenden Film mitzuspielen Krieg der Sterne Film, Der Mandalorianer und Grogu.

Die Beteiligung von Weaver wurde am Freitag öffentlich, erstmals berichtete der InSneider-Newsletter. Derzeit sind ihre Rolle und ihr Umfang unbekannt, aber angesichts der Erfolgsbilanz von Weaver als Darstellerin in Science-Fiction-Hits erscheint die Besetzung angemessen.

Der Mandalorianer und Grogu wurde erstmals im vergangenen Januar angekündigt und wird Pedro Pascal wieder in die Titelrolle schlüpfen lassen, die er mit der Disney+-Serie 2019 ins Leben gerufen hat Der Mandalorianer. Jetzt, da der Film den Sprung auf die große Leinwand schafft, wird er das Universum der Serie erweitern (was auch die Spin-off-Serie beflügelte). Ahsoka).

Jon Favreau, Schöpfer von Der Mandalorianerwird zurückkehren, um bei dem Film Regie zu führen, bei dem es sich auch um den ersten Spielfilm handelt Krieg der Sterne Veröffentlichung seit 2019 Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und Chief Creative Officer Dave Filoni werden ebenso wie Favreau produzieren. Die Premiere wird voraussichtlich am 22. Mai 2026 stattfinden.

Das Finale der dritten Staffel von Der Mandalorianer wurde im April 2023 uraufgeführt und die Zukunft der Show ist über den kommenden Film hinaus ungewiss. Obwohl eine vierte Staffel immer noch möglich zu sein scheint, FolgeLiz Shannon Miller betonte, dass die letzte Folge der dritten Staffel „sehr wie ein Serienfinale spielt“.

Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, wie genau Pascals Charakter Din Djarin in dem neuen Film mitspielen wird, da der bevorstehende Drehplan des Schauspielers zu Beginn der Dreharbeiten eng zu sein scheint Die fantastischen Vier für Marvel Studios im Juli.

Was Weaver betrifft, so übernahm sie für 2022 ihre Rolle als Dr. Grace Augustine Avatar: Der Weg des Wassersund spielte neben Joel Edgerton in „Paul Schrader“. Meistergärtner.