Der Autor, Drehbuchautor und Showrunner Blake Crouch war mit Cormac McCarthys düsterem, aber beliebtem Roman bestens vertraut Kein Land für alte Männer als die Coen-Brüder es für die große Leinwand adaptierten. Trotzdem haben diese verdammten Coens seine Erwartungen übertroffen. In dieser Folge von Der Funke Paradeschwärmt Crouch von dem Film Kein Land für alte Männer, und wie es sich auf seine eigene Arbeit ausgewirkt hat. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Crouch spricht über die mutigen Entscheidungen der Verfilmung, wie den Verzicht auf eine traditionelle Filmmusik und die Herabsetzung der Dialoge, und darüber, wie solche Entscheidungen dazu beigetragen haben, die emotionale Wirkung des Films zu steigern. Seitdem lässt sich Crouch von der künstlerischen Furchtlosigkeit der Coen-Brüder inspirieren, insbesondere wenn es um die Adaption des geschriebenen Wortes geht, wie es bei seiner neuen Apple TV+-Serie der Fall ist Dunkle Materie.

Hören Sie, wie Blake Crouch darüber spricht Kein Land für alte Männer oben oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie dem Support folgen und ihn überprüfen Die Spark-Paradeund bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden, indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.

Dunkle Materie wird jetzt auf Apple TV+ gestreamt. Sehen Sie sich unten eine Vorschau der Serie an.

