Lady Gaga bringt die „Chromatica Ball Tour“ nach Hause. Am 25. Mai erscheint ihr neuer Konzertfilm, GAGA CHROMATICA KUGEL, wird auf HBO und Max Premiere haben und sich auf den Stopp im Dodger Stadium auf der Tour des Popstars im Jahr 2022 konzentrieren.

Mit Lady Gagas typischem Spektakel, Choreografie und unnachahmlicher Energie GAGA CHROMATICA KUGEL fängt die epochenübergreifende Setlist ein und bietet vielversprechendes Filmmaterial von Stücken wie „Stupid Love“, „Bad Romance“, „Just Dance“, „Poker Face“, „Shallow“ und „Rain on Me“, die alle an die verkauften Kunden geliefert werden. aus der Menge von 52.000 kleinen Monstern. Der Konzertfilm wird um 20:00 Uhr ET live auf HBO ausgestrahlt und kann gleichzeitig auf Max gestreamt werden. Das Special wurde sogar von Gaga selbst kreiert, produziert und inszeniert.

„Dieser Film erzählt von einer Zeit immenser Kreativität … der Mode, des Tanzes, der Musik“, teilte Mutter Monster selbst mit. „Wenn ich die Tour noch einmal besuche, bin ich sprachlos, wie wir uns kennengelernt haben – ihr seid alle großartig zur Musik und Kunst gekommen, und das mit einem Maß an Aufregung und Freiheit, das ich nie vergessen werde.“

Unterdessen bereitet sich auch Lady Gaga auf eine Residenz in Las Vegas im Juni vor. Später wird sie sich auf die Pressetour begeben Joker: Folie à Deux, die musikalische Fortsetzung des Joaquin Phoenix-Films aus dem Jahr 2019, in dem sie als Harley Quinn auftreten wird. Einer unserer am meisten erwarteten Filme des Jahres, er kommt am 4. Oktober in die Kinos.