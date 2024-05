Ehemalig Prost Die Darsteller Ted Danson und Woody Harrelson treffen sich für einen neuen Podcast.

Die Serie trägt den treffenden Namen „Where Everybody Knows Your Name“ (Wo jeder seinen Namen kennt) und ist nach der legendären Sitcom benannt. Danson und Harrelson werden sich zu einem „freien Austausch von Lachen und Weisheit“ mit Gästen wie Conan O'Brien, Will Arnett, Laura Dern und Jane zusammensetzen Fonda, Martin Short, Nick Offerman, Kristen Bell, Simu Liu, Eric Andre, Mary Steenburgen, Megan Mullally und andere.

„Obwohl ich Smalltalk auf einer Cocktailparty immer gefürchtet habe, habe ich festgestellt, dass es ein echtes Privileg ist, mit jemandem zusammensitzen und ein tiefes, ununterbrochenes Gespräch führen zu können. Mit diesem Podcast werden wir genau das tun“, sagte Danson in einer Erklärung. „Und dass ich es mit Woody, meinem lieben Freund seit vielen Jahrzehnten, machen darf, ist das Sahnehäubchen auf dem Eis.“ Jede Woche werden wir über unsere eigene Freundschaft und Karriere nachdenken und uns mit den besonderen Gästen befassen, die sich uns anschließen. Ich kann es kaum erwarten, dass du zuhörst.“

„Das Beste an diesem Podcast ist, dass er mir einen Vorwand bietet, mit Ted abzuhängen“, fügte Harrelson hinzu. „Natürlich werden wir mit interessanten Gästen reden und nebenbei auch ein paar Lacher teilen, aber der größte Gewinn wird sein, unsere Romantik, ich meine Freundschaft, nach all der Zeit wieder aufleben zu lassen. Und ich freue mich, dass die Zuhörer dabei mitmachen können.“

„Where Everybody Knows Your Name“ wird ab dem 12. Juni Premiere haben. Die Serie wird von Team Coco und Sirius XM produziert.

