Der Soundtrack zu Jane Schoenbruns neuem Coming-of-Age-Horrorfilm Ich sah den Fernseher leuchten ist da, mit Liedern von Sloppy Jane (featuring Phoebe Bridgers), Caroline Polachek, Bartees Strange, Jay Som und mehr.

Der im Februar erstmals angekündigte Soundtrack und sein umfassendes Line-Up kommen über A24 Music und sind auf einem thematisch passenden rosafarbenen, undurchsichtigen Vinyl erhältlich. Die stimmungsvollen und abwechslungsreichen Lieder verweisen auf die emotionale Tiefe des Films und tragen sogar zur Welt seiner Erzählung bei.

Im Film treten Haley Dahl von Bridgers und Sloppy Jane als sie selbst auf, ebenso wie Kristina Esfandiari und ihre Band King Woman. Außerdem treten im Film (wenn auch als Charaktere) Fred Durst von Limp Bizkit, Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Conner O'Malley und Lindsey Jordan von Snail Mail auf (die einen Bonustrack zu den Vinyl-Ausgaben des Soundtracks beisteuerte).

Polacheks Song „Starburned and Unkissed“ wurde Anfang des Monats als Lead-Single des Soundtracks veröffentlicht. Darüber hinaus komponierte Alex G die Musik für den Film, der am 16. Mai als eigenes Album erscheinen wird.

Ich sah den Fernseher leuchten ist der neueste Film von Schoenbrum, der 2021 Regie führte Wir gehen alle zur Weltausstellung. Die Handlung folgt dem komplizierten Leben zweier Freunde und ihrer gemeinsamen Fangemeinde für TV-Shows. Laut Schoenbrum geht es dabei „zumindest für mich um eine queere Erfahrung der Suche nach Funken einer Magie, von der ich dachte, dass sie im wirklichen Leben in der Kunst und in der Unterhaltung nicht existieren könnte.“

Der Film wurde am 3. Mai in ausgewählten Städten uraufgeführt und wird am 17. Mai in die Kinos kommen. Streamen Sie den Soundtrack unten.



I Saw the TV Glow (Original Soundtrack) Kunstwerk:

I Saw the TV Glow (Original Soundtrack) Trackliste:

01. Jahr – Hymnen für ein siebzehnjähriges Mädchen

02. Frances Quinlan – Eine weitere Staffel

03. Caroline Polachek – Sternenverbrannt und ungeküsst

04. Florist – Reiten im Dunkeln

05. Bartees Strange – Big Glow

06. Maria BC – Taper

07. King Woman – Psychische Wunde

08. Jay Som – Wenn ich könnte

09. L'Rain – Grün

10. Die Wetterstation – Mondlicht

11. Eintönige Majestät – Foto

12. Richtig – Die 90er

13. Sadurn – Wie komme ich raus?

14. Königsfrau – Bury

15. Sloppy Jane (feat. Phoebe Bridgers) – Claw Machine