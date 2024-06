Das größte Musikfestival der Ukraine, ATLAS, findet diesen Sommer zum ersten Mal seit der Invasion Russlands im Land im Februar 2022 statt.

Das Festival wird in ATLAS UNITED umbenannt und findet vom 12. bis 14. Juli im Blockbuster Mall in Kiew, Ukraine, statt. Das Lineup verspricht Auftritte von mehr als 70 ukrainischen Künstlern sowie Unterstützung durch internationale Künstler, deren Namen derzeit geheim gehalten werden.

Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt den ukrainischen Streitkräften zugute. Sollte eine Sirene ertönen und einen russischen Angriff auf das Festivalgelände anzeigen, können alle Besucher in einer Tiefgarage Schutz suchen.

Bevor ATLAS nach Ausbruch des Krieges zwischen der Ukraine und Russland eine Pause einlegte, war es eines der größten Live-Musik-Events Europas. Die Ausgabe 2021 zog mehr als 600.000 Besucher an. Zu den früheren Künstlern gehörten Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Placebo, The Prodigy und Kasabian.