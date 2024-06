Die klassische Reality-Wettbewerbsshow Amerikanische Gladiatoren wird bei Prime Video neu gestartet.

Eine landesweite Suche nach Kandidaten, die in einer speziell gebauten Arena gegen die Gladiatoren der Show antreten, ist bereits im Gange. Neben Original-Events wie „Gauntlet“, „Hang Tough“ und „The Eliminator“ wird das Reboot neue Herausforderungen bieten.

Amazon MGM Studios wird die Neuauflage gemeinsam mit MGM Alternative produzieren.

„Gladiatoren ist ein langlebiges, körperlich herausforderndes Format, das weiterhin Familien auf der ganzen Welt begeistert“, sagte Lauren Anderson, Head of Brand and Content Innovation bei Amazon MGM Studios, in einer Erklärung. „Wir freuen uns darauf, unsere weltweiten Prime Video-Kunden mit sowohl neu interpretierten als auch nostalgischen Elementen zu begeistern, die das Beste der Originalserie feiern.“

Das Original Gladiatoren Die Serie lief von 1989 bis 1996 sieben Staffeln lang und die Teilnehmer traten gegen Spitzensportler mit Spitznamen wie „Nitro“, „Blaze“, „Storm“, „Ice“ und „Diamond“ an. Sie wurde 2008 bei NBC kurzzeitig wiederbelebt und Anfang dieses Jahres auch von der BBC neu aufgelegt.

Ein Dokumentarfilm über die Originalshow mit dem Titel Muskeln und Chaos: Eine nicht autorisierte Geschichte amerikanischer Gladiatoren wurde letztes Jahr auf Netflix uraufgeführt. Lesen Sie unsere Rezension, während wir auf weitere Details zum Neustart warten.