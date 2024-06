Ein weiterer Monat, eine weitere umfangreiche Sammlung neuer Streaming-Empfehlungen aus Folge's Stream On-Newsletter. (Hier abonnieren!) Der Mai 2024 war im Fernsehbereich ruhiger als die meisten anderen, wenn man bedenkt, dass viele Netzwerke und Streamer in den vergangenen Jahren Überstunden gemacht haben, um ihre angesagtesten Beiträge gegen Ende der Emmy-Berechtigungsphase herauszubringen (Sendungen, die in diesem Jahr nominiert werden wollten, mussten den Großteil ihrer Staffel bis zum 31. Mai Premiere haben).

Dieses Mal gab es nur wenige solcher Neuerscheinungen – aber es gab trotzdem eine reiche Auswahl an neuen und wiederkehrenden Serien und Filmen, die die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrungen abdecken: Grandes Dames, Punkrock, Spionage-Action, animierte kulinarische Abenteuer und sexy Regency-Zeiten. Sehen Sie sich unten das Beste vom Mai an, einschließlich einer neuen Auswahl des Monats! (Alle anderen Einträge sind alphabetisch sortiert.)

Auswahl des Monats: Wir sind Lady Parts Staffel 2 (TV)

Erstellt von: Nida Mansur

Gießen: Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Juliette Motamed, Faith Omole, Lucie Shorthouse, Aiysha Hart, Zaqi Ismail

Streamen auf: Pfau

Obwohl die erste Staffel bei ihrer Premiere im Jahr 2021 eine beeindruckende Sammlung von Auszeichnungen gewann (einschließlich einer verdammten Peabody), diese wunderbar intelligente, witzige und rockige Komödie ist seit ihrem Debüt unter dem Radar geblieben. Hoffentlich kann Staffel 2 für mehr Aufsehen sorgen, denn wenn man einmal angefangen hat, will man nicht mehr aufhören. Staffel 1 der Serie folgte einer aufstrebenden, rein muslimischen Frauen-Punkband, die ihren Sound fand – Staffel 2 geht tiefer mit ihren Charakteren und Themen und liefert weiterhin großartige Originalsongs sowie Coverversionen von Britney Spears, Nina Simone und Hoobastank. Oh, und sie haben Malala! Auf einer Pferd!

Ahle (FERNSEHER)

Erstellt von: Jez Scharf

Gießen: Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley, Seán Óg Cairns, Peter Bankole, Kerri McLean

Streamen auf: Netflix

ich grabe Ahleist nicht ganz Drama/nicht ganz Komödie/nicht ganz Thriller-Atmosphäre. Außerdem erweist sich die Serie als fesselnde Auseinandersetzung nicht nur mit einer (fiktiven) wahren Kriminalgeschichte, sondern auch mit dem wahren Kriminalgenre selbst – all den bohrenden ethischen Bedenken, die mit der Auseinandersetzung mit einer echten Tragödie zum Zwecke der Unterhaltung einhergehen. (Um mehr darüber zu erfahren, klicken Sie bitte auf dieses kurze Interview mit der Besetzung.)

Bridgerton Staffel 3, Teil 1 (TV)

Erstellt von: Chris Van Dusen

Gießen: Adjoa Andoh, Jonathan Bailey, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Julie Andrews, Simone Ashley, Jessica Madsen

Streamen auf: Netflix

Dies ist also leider nur die erste Hälfte der gesamten Saison – Bridgerton Ist solch ein leckerer Binge, bei dem es mehr als nur frustrierend ist, dass wir bis Juni auf den Rest der Staffel warten müssen. Wir können uns jedoch immer noch auf vier neue Stunden epischer Romantik und unglaubliches Kostümdesign freuen; allein die Perücken von Königin Charlotte sind die Kosten Ihres Netflix-Abonnements wert. Diese Staffel richtet den Blick auf Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan) als Paar, und es gibt jede Menge heiße Wendungen – obwohl es mir leid tut, ich kann nicht Machen Sie mit beim Kofferwort #Polin. Es ist mir egal, wie es geschrieben wird, das kommt vor dem Niesen.

Lecker im Dungeon (FERNSEHER)

Geleitet von: Yoshihiro Miyajima

Geschrieben von: Ueno-Schrein

Streamen auf: Netflix

Diese Anime-Serie ist eine urkomische Mischung aus Dungeons & Dragons und Julia Child und stellt eine Gruppe von Abenteurern in den Mittelpunkt, die in Not geraten sind, als sie versuchen, ihr verlorenes Gruppenmitglied aus einem furchterregenden Verlies zu retten. Die Lösung: Essen Sie die Monster, die sie auf ihrer Suche töten, lecker zubereitet vom neuesten Mitglied ihres Teams. Das ist nicht nur wild, sondern könnte Sie auch hungrig machen. (Nahrung im Allgemeinen, nicht speziell Monster.)