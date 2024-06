Am Samstag, dem 1. Juni, herrscht im Madison Square Garden hektisches Treiben: Es ist schon lange vor Mittag und vor dem geschichtsträchtigen Veranstaltungsort steht eine Schlange von TOMORROW X TOGETHER-Fans, die bereits in ihren besten Konzertkleidern gekleidet sind. Hinter der Bühne lädt die Crew die Ausrüstung und das Proszenium auf, das Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun und Hueningkai an diesem Abend willkommen heißen wird.

„Es ist K-Pop-Zeit“, bemerkt ein Crewmitglied zu seinem Kollegen, während er einen Karren durch das Backstage-Labyrinth schiebt. „Oh, es ist K-Pop-Zeit, Baby“, kommt die Antwort.

Holen Sie sich hier TOMORROW X TOGETHER-Tickets

Im Green Room hinter der Bühne spiegelt die kollektive Aufregung der TXT-Mitglieder die Atmosphäre vor der Bühne wider; es ist schließlich ihr erster Auftritt im Madison Square Garden. „Als wir vom Hotel hierherfuhren, habe ich mir Künstler angesehen, die hier schon aufgetreten sind“, erzählt Taehyun. „Zu sehen, dass wir auf derselben Bühne spielen? Das ist eine Ehre.“

Die beiden ausverkauften Konzerte in New York finden ungefähr zur Hälfte des US-Teils der Tour mit dem Titel „ACT: PROMISE“ statt. „Wir sehen, dass unsere US-MOAs bei unseren Konzerten immer mehr gehypt werden“, bemerkt Hueningkai, während seine Bandkollegen über einige Highlights der diesjährigen Welttournee sprechen.

Für Taehyun ist es Tacoma, wo die MOAs im Publikum vor der Show so viel Lärm machten, dass er dachte, es hätte ein Erdbeben gegeben. Yeonjun erinnert sich gern an ihre Nacht in Oakland, wo der Wind im Freien dafür sorgte, dass das Konfetti, das während „Magic“ herausplatzte, an den Mitgliedern haften blieb, anstatt sich in der Menge zu verteilen. Er und Beomgyu hatten keine andere Wahl, als es zu akzeptieren und als Model über den langen Laufsteg zu laufen, den sie für diese Tour verwenden.