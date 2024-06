Mike Flanagans frühere Kommentare über die Weigerung von Netflix, seine Shows auf Blu-ray und DVD zu veröffentlichen, sind viral geworden, nachdem in den sozialen Medien weiterverbreitet.

Letztes Jahr war der Schöpfer beliebter Netflix-Horrorserien, darunter Spuk in Hill House, MitternachtsmesseUnd Der Untergang des Hauses Usher sagte, der Streamer sei „aktiv feindselig“ gegenüber der Veröffentlichung seiner Arbeit auf physischen Medien, als er auf seinem Blog auf eine Fanfrage antwortete.

„In den Jahren, in denen ich bei Netflix gearbeitet habe, habe ich sehr versucht, sie dazu zu bringen, meine Arbeit auf Blu-ray und DVD zu veröffentlichen. Sie haben immer abgelehnt“, schrieb Flanagan. „Es wurde sehr schnell klar, dass ihre einzige Priorität Abonnements waren und dass sie der Idee physischer Medien aktiv feindlich gegenüberstanden.“

Er fuhr fort: „Obwohl sie noch einige Verpflichtungen für bestimmte Titel hatten oder Partnerschaften hatten, die immer noch Wert auf physische Medien legten, und mit der Veröffentlichung von Riesenhits wie Stranger Thingsdas war überhaupt nicht ihre Priorität. Tatsächlich versuchten sie sehr aktiv, solche Veröffentlichungen aus ihrem Geschäftsmodell zu eliminieren.“

Flanagan rief Streamer im Allgemeinen dazu auf, Inhalte aus einer Laune heraus zu entfernen. „Die Gefahr entsteht, wenn ein Titel nur auf einer Plattform verfügbar und dann – aus welchem ​​Grund auch immer – entfernt wird. Wir haben das bereits erlebt“, schrieb er. „Wenn diese Titel auf dem Markt auf physischen Medien existierten, wie HBOs Westworldist der Verlust etwas gemildert (obwohl nur etwas.) Aber wenn Titel anderswo nicht existieren, sind sie möglicherweise für immer verloren.“

Dann erklärte er Spuk in Hill House Und Spuk in Bly Manor sind nur auf Blu-ray und DVD erhältlich, da sie in Koproduktion mit Paramount entstanden sind, das „die physischen Medienrechte für diese Titel behielt und sie veröffentlichen durfte.“

Seine Netflix-Originale – darunter Mitternachtsmesse, Der Midnight ClubUnd Untergang des Hauses Usher – seien nicht in gleicher Weise geschützt und daher liege die Veröffentlichung physischer Filme „vollständig im Ermessen von Netflix“.

Dies hat dazu geführt, dass Flanagan nach physischen Kopien seiner eigenen Arbeit sucht, und zwar über „Bootleg“-Blu-rays, die von Leuten erstellt wurden, die „andere Mittel“ verwenden. Er beschreibt seine inoffizielle Mitternachtsmesse Blu-rays, sagte Flanagan, „ich habe sie online gefunden, es war nicht schwierig und nicht teuer. Mir wurde gesagt, dass die Qualität der Torrent-Sites ziemlich gut ist. Und ehrlich gesagt, angesichts der Haltung von Netflix zu diesem Thema … bin ich sehr froh, dass es sie gibt.“

Leider gibt es für die Studios noch weniger Motivation, physische Veröffentlichungen zu produzieren, seit Flanagan letztes Jahr seine Kommentare abgegeben hat. Netflix hat nicht nur den DVD-Verleih eingestellt, sondern Best Buy hat auch bestätigt, dass es den Verkauf von DVDs und Blu-rays schrittweise einstellt.

Flanagan ist inzwischen für seinen aktuellen TV-Vertrag zu Amazon gewechselt, aber sein nächstes großes Projekt ist eine „radikale Neuinterpretation“ von Der Exorzist für Blumhouse.