Wie fast jeder liebt Kate Hudson Fleetwood Mac. Insbesondere liebt sie Stevie Nicks. So sehr sogar, dass sie es mit Methode angehen und den Rockstar in einem hypothetischen Biopic spielen möchte.

In einem kürzlichen Interview mit Rollender SteinHudson schwärmte von Nicks und dem Gedanken, sie als Figur verkörpern zu dürfen. „Aber meine Familie würde mich wahrscheinlich verstoßen, wenn ich jemals die Chance bekäme, Stevie zu spielen. Denn sie würden sagen: ‚Können wir nicht methodisch vorgehen?‘ Ich würde mich wahrscheinlich viel zu sehr in diese Rolle hineinversetzen“, erklärte sie.

„Ich glaube, für alle Mädchen, die Rock lieben, ist Stevie einfach unsere Nummer eins“, fuhr Hudson fort. „Ihre ganze Lebenserfahrung und die Musik. Fleetwood Mac, diese ganze Reise von vor Stevie bis nach Stevie? Und ihre Beziehung zu Lindsey? Es ist wie eine Trilogie. Da steckt so viel drin. Für mich ist das die ultimative Rock’n’Roll-Geschichte.“

Auf Hudsons Liste der Musiker, die sie porträtieren möchte, steht auch niemand Geringeres als Dusty Springfield. „Für mich geht es auch um das interessante Leben und darum, diese Geschichte richtig erzählen zu können. Ich finde, Dusty Springfield ist eine wirklich interessante Geschichte“, sagte sie. „Sie ist eine meiner Lieblingsdarstellerinnen und sie war sehr schüchtern. Sie hatte großes Lampenfieber. Eine wirklich faszinierende Frau. Ich glaube, sie hatte Probleme damit, offen mit ihrer Sexualität umzugehen. Das könnte ein sehr kraftvoller Film werden.“

An anderer Stelle im Gespräch reflektierte Hudson über ihre eigenen Erfahrungen mit der Musik, von ihrer Durchbruchrolle in Fast berühmt zum Singen von „You're So Vain“ in Wie werde ich ihn in 10 Tagen los? zu ihrem jüngsten Debütalbum, Herrlich. Der Glass Onion: Ein Knives Out-Krimi Star coverte letzten Monat auch „Vasoline“ von The Stone Temple Pilots auf Die Howard Stern Show.

Lesen Sie unsere Rezension von Fleetwood Mac's Tango in der Nacht und sehen Sie sich unbedingt unsere Rangliste aller Fleetwood Mac-Alben an. Stevie Nicks ist derzeit auch auf Tour. Holen Sie sich hier Tickets für eine ihrer kommenden Shows.