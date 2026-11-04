Wenn Sie dachten, Blogs wären tot, haben Sie bestimmt nicht auf die SoundCloud-Seite von Baby Osamaa geachtet, auf der die in der South Bronx aufgewachsene Rapperin ihre frühen Zwanziger unregelmäßig und in Echtzeit dokumentiert. An einem Tag bedeutet das, ihren Boosting-Prozess in der Canal Street in einem Mutantenfluss zu unterbrechen, und am nächsten Tag muss sie sich die Griselda-Beute schnappen, um eine Nachricht darüber zu erhalten, dass sie „ein Herz unter diesen Doppel-D-Titten hat“. Das bedeutet eine reimlose Schimpftirade von Auto-Tuned über den Versuch, ihr nächstes Band per Crowdfunding zu finanzieren, über die Umwandlung eines melodramatischen Pluggnb im Slayword-Stil in eine Ballade darüber, wie sehr sie ihren Hund liebt, und über Gespräche, die sie mit ihrem Großvater über New-Age-Idioten geführt hat. Das bedeutet willkürliche Drake-Cover und Max-B-Hommagen, sanfte Balladen über umwerfende Cougars und schmutziges Macken. Das bedeutet, ihre Musik in einen Audio-Facebook-Marktplatz zu verwandeln, um eine bezahlbare Wohnung zu finden – „HILFE, ich brauche eine 1-Zimmer-Wohnung, hundefreundlich, ohne Bonitätsprüfung in New York“ – und sich auf institutionelle Hürden einzulassen: „Was ist Kredit?/Was zum Teufel sind Steuern?“

Wie Sie sich vorstellen können, war es für Baby Osamaa ziemlich schwierig, diesen Wahnsinn direkt aus dem Gehirn in die Kabine in einem einzigen Mixtape zu verdichten, aber in nur sieben Tracks, die sich eher wie Schnipsel anfühlen, Auf der Flucht erledigt die Arbeit. Indem Baby Osamaa Nostalgie für eine Art Luxus-Rap-Stars weckt, die es kaum noch gibt, entwirft sie eine Skizze, wie ihr eigenes Debüt bei einem Major-Label mit großem Budget aussehen würde. Sie erreicht dies, indem sie sich selbst als Mitglied des YMCMB-JV-Teams neu sieht und die digitale Extravaganz der Tha-Bizness-Beats von 2009 mit der Echtheit eines unverschämten Posters auf die Erde bringt.

Nehmen Sie „6 Figure“: Der Orchesterschwung des Intros könnte Sie an Osamaa erinnern, wie sie mit DJ Khaled in einem Schnellboot die Uferpromenade von Miami entlangfliegt, und dann, als der blecherne Litefeet-Rhythmus einsetzt, stellt sie diese Opulenz auf den Kopf, indem sie mit ihrem heiseren Wayne-Flow redet, indem sie in Hondas vorfährt und sagt: „In diesem 2er-Zug, finna‘ geh und sieh dir mein schönes Ding an.“ Das Gleiche gilt für ihren verdammten Rick-Ross-Remix „Ashton“ (er wurde von den Mächtigen aus den Streaming-Diensten genommen, aber Unternehmensentscheidungen halten mich nicht davon ab, ihn als Kanon zu betrachten), der seinen überlebensgroßen Radiohit in verschwommene Dating-Erinnerungen verwandelt, die sich anfühlen, als würde man durch IG Stories etwas über die toxische Dynamik eines Paares erfahren. Sie bewegt sich auf der Grenze zwischen der Verliebtheit in den unzugänglichen Glamour der Ära und dem Clownerie-Vergnügen darüber.