Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Lydia Loveless das Wort „Arsch“ ausspricht. Auf „Accolades“, dem Titeltrack ihrer neuen EP, singt die gebürtige Ohio-Amerikanerin darüber, wie sie Wein aus einer Kaffeetasse trinkt und ihr inneres Kind verprügelt: „Vielleicht braucht es nur einen harten Schlag ins Gesicht und einen Gürtel in den Arsch.“ Sie teilen dieses aus drei Buchstaben bestehende Wort in fünf oder sechs Silben auf, sodass es ein wenig singend klingt, wie eine Verspottung auf dem Spielplatz. Auf „Accolades (reprise)“, das die EP abschließt, liefern sie dieselbe Strophe über einem akustischen Gitarrenspiel, während ihre Band hinter ihnen zusammenzubrechen scheint. Diese Version ist nachdenklich, aber immer noch bissig, selbst wenn sie sich vom letzten Wort distanzieren. Loveless unterteilt „Arsch“ immer noch in mehrere Noten, was weniger eine Stichelei als vielmehr eine Deflation ist, als wären sie enttäuscht, dass sie sich auf diese Weise nicht wirklich bestrafen können.

In den letzten 15 Jahren haben sich Loveless Anerkennung für ihre Fähigkeit erworben, Vulgaritäten in Poesie zu verwandeln und unglaublich niedrige romantische Standards in düstere Pointen zu verwandeln. Sie verdienen gleichermaßen Anerkennung für die Art und Weise, wie sie ihren knappen Buckeye-Akzent witzig einsetzen und sowohl den Humor als auch den Kummer hervorheben, der ihren Worten und Melodien innewohnt. Produziert von Matt Ross-Spang (Margo Price, Drive-By Truckers) in seinem Studio in Memphis. Auszeichnungen erinnert daran, dass Loveless ihre Songs immer neu schreibt, wenn sie sie singen, und die beiden Versionen des Titelsongs zeigen, wie sehr sie die Bedeutung ihrer Songs durch eine einfache Änderung des Tonfalls oder der Kadenz verändern können.

Loveless schrieb die Songs weiter Auszeichnungen im Jahr 2025, als sie jeden Monat einen neuen Song auf Bandcamp veröffentlichten. Es war eine Herausforderung, produktiver zu sein, aber wie diese EP zeigt, hat es sie auch dazu gebracht, fokussierter und unmittelbarer zu schreiben. Diese Lieder sind voller lebendiger Details, seltsamer Wendungen und verrückter Intrigen. In der Fernbeziehungssaga „Oklahoma“ kann man ihre verfallende Wohnung fast riechen: „Meine Wohnung ist so hässlich, dass sie sie abreißen/Und Schrauben fallen vom Bett, wenn wir herumalbern.“ Die Art und Weise, wie sie es jedoch mit spürbarem Kummer singen, lässt darauf schließen, dass es sich nicht um eine Wohnung, sondern um ihren Gedankenpalast handelt, der voller „schmutzigem Geschirr und einer heruntergekommenen Couch“ ist.