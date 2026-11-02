Die Straße der modernen Musik verläuft nur durch einen schmalen Kreis von Menschen. Juan Atkins war einer von ihnen. Atkins wurde 1962 im Osten von Detroit geboren und starb am vergangenen Samstagabend im Alter von 63 Jahren, in seinem fünften Jahrzehnt in Folge, in dem er den Techno-Evangelium verbreitete. Die Herkunft ist heutzutage eine Behauptung, die oft unterschätzt wird, doch im Fall von Atkins war sie grundsätzlich und unwiderlegbar wahr. Ab den 1980er Jahren schenkte er dem Techno seinen Sound, seinen Namen und viele seiner Klassiker aller Zeiten.

Die Entstehung von Techno im Schmelztiegel von Detroit ist mittlerweile ausgetreten. Unzählige hervorragende Bücher und Dokumentationen sind erhältlich, die die Weitsicht und Geschwindigkeit der Szene dokumentieren Techno-Rebellen Und Elektrochoc Zu Aufbau einer schwarzen Gegenkultur Und God Said Give ‚Em Drum Machines. Durch Cybotron, Model 500 und die Belleville Three war Atkins Einfluss auf die elektronische Musik so umfassend, dass er sogar dazu neigte, sein Repertoire in den Schatten zu stellen. Seine Spitznamen spiegeln normalerweise seine Rolle als Katalysator wider – der Initiator, der Urheber, der Pate –, jedoch weniger seinen Einfallsreichtum und seine bodenständige Hingabe.

Aber unterschätze den Mann nicht. Ohne Atkins als Bindemittel wären weder die Belleville Three noch die breiteren Techno Six aufgestiegen. Es war Juans geduldige Hand, die Kevin Saundersons erste Produktion „Triangle of Love“ zur Fertigstellung führte und Derrick May dabei half, wie man Platten mischt. Atkins war stolz darauf, ein Meister der programmierten Basslinien zu sein – das wäre richtig, würde ich hinzufügen –, aber was wir daneben hören, ist das Werk eines formbaren und hochbegabten Mitarbeiters.

Selbst als die europäische Tanzmusik in den 90er Jahren boomte und enorme kommerzielle Anreize für einen Umzug bot, blieb Atkins in der D. Er ist dort, in den 1996er Jahren Universeller Technofreundlicher Umgang mit Menschen, die vielleicht eine Ahnung davon haben oder auch nicht, dass dieser Mann die Kulturgeschichte ihrer Stadt qualitativ auf den Kopf gestellt und neu gestaltet hat. Wenn er flog, warum sollte jemand bleiben? Er war immer bereit, Acts über sein Label zu finanzieren, Künstlern wie DJ Minx bei ihrem frühen Durchbruch bei Deep Space Radio zu helfen oder sein Studio für die Entwicklung eines wilden Fließbands aufstrebender Talente zur Verfügung zu stellen, darunter Terrence Dixon, Anthony „Shake“ Shakir und DJ Stingray, der einmal erzählte Der Draht Seine erste Platte nahm er 1987 „im Studio von Juan Atkins auf, direkt vor Ort.“ Da sich alle Belleville Three im selben Block befinden, ist es nicht schwer, Gratiot Avenue als Hitsville USA des Techno zu betrachten