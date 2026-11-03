Auf dem Album 2023 Verbirgt der Frühling seine Freude?Stephen O’Malley, Lucy Railton und Kali Malone verlängerten einzelne Akkorde zu kolossalen Ausmaßen. Ohne regelmäßigen melodischen Verlauf neigt das Ohr dazu, subtilere Veränderungen wahrzunehmen: leichte Schwankungen in der Klangfarbe von O’Malleys Gitarre oder der Geschwindigkeit von Malones Oszillatoren; der Klang, den Railtons Cello macht, wenn ihr Bogen das Ende seines Hubs erreicht und den Kurs umkehrt. Diese meditative, einhüllende Platte nivelliert herkömmliche Hörtaktiken und lädt zu einer expansiven Art des Umgangs mit der Zeit ein. Wenn die Veränderung nicht wie erwartet eintritt, kann sich der gegenwärtige Moment über einen unendlichen Horizont hinweg aufblähen.

Malone ist eine talentierte Synthesizerin, aber vielleicht ist sie vor allem für ihre Arbeit mit der Pfeifenorgel bekannt, einem Instrument, das normalerweise in geschlossenen Räumen untergebracht ist und ohne ein gewisses Maß an Geschick nur schwer zugänglich ist. Ihre bahnbrechende LP aus dem Jahr 2019 Der Opferkodexeine Sammlung weiträumiger, weltlicher Kanons, befreite den kraftvollen Klang des Instruments von seinen gewichtigen religiösen Assoziationen. An Brennendes Lieddas erste neue Soloalbum des in Stockholm lebenden Musikers seit 2024 Ein Leben langMalone kehrt zur Orgel zurück, erneut begleitet von Railton und O’Malley. Doch im Vergleich zu den meisten ihrer Arbeiten, die sich auf den Maßstab von Landschaften ausdehnen, wirken die Kompositionen auf dieser neuen Platte wie fein filigrane Miniaturen. Melodien winden und blubbern unter ihren vorsichtigen Fingern. Kein einziger Titel durchbricht die Sieben-Minuten-Marke.

Die drei Musiker nahmen auf Brennendes Lied in Leipzig, Deutschland, in der Thomaskirche, wo JS Bachs Leichnam ruht. „Am Altar liegt ein Komponist begraben, kein Heiliger“, sagte Malone kürzlich in einem Interview. „Dadurch wirkte es wie eine Kirche für Musik.“ Die in die Wände der Kirche eingearbeitete Orgel, in der Bach jahrzehntelang als Kantor tätig war, wurde im Jahr 2000 gebaut, ihre Stimmungs- und Temperatursysteme wurden jedoch so konzipiert, dass sie den Standards seiner Zeit treu bleiben. Malones Kompositionen weichen jedoch von barocken Formen ab. Der historische Hintergrund der Entstehung des Albums enthält es kaum; Stattdessen wird es zu einem Schauplatz, von dem aus Malone und ihre Mitarbeiter ihre entschieden zeitgenössischen Erkundungen starten können.