Andy Stott wird oft als Studioautor angesehen – er wird für seine unverkennbar verzweifelte und beschädigte Herangehensweise verehrt, die durch intensive analoge Verarbeitung Wolken aus Lärm, Rost und Staub aufwirbelt –, aber selten wird er als Songwriter gefeiert. Das ist unglücklich, denn durch seine fortlaufende alchemistische Zusammenarbeit mit der Sängerin Alison Skidmore hat der ehemalige Autoreparaturlackierer aus einem Vorort von Manchester einige der emotionalsten Songs aufgenommen, die irgendjemand (ich) jemals mit kaputten Ohrhörern in den Tiefen eines SAD-Lampen-Winters wiederholt gespielt hat. Jetzt hat er endlich noch ein paar mehr aufgenommen. An Späte Schleifekehrt Stott zu der Frage zurück, die jedem Torch-Songwriter im Herzen brennt: Wenn es so weh tut, warum fühlt es sich dann so gut an?

Es gibt hier nur acht Lieder, aber zum ersten Mal weist Stott jedem einen Sänger zu. Skidmores glasklare, operngeschulte Artikulation wechselt nun mit den verträumten Samttönen der in Cork lebenden Sängerin und Musikerin Elaine Howley (die letztes Jahr bei Modern Love mit einem eigenen Fackelsong 7″ auftrat). In auffallend direkten Fragmenten erzählen die beiden Sänger den letzten Akt einer unter Druck stehenden Beziehung – die späten Phasen der Trauer um eine erkaltete Liebe.

Howley tritt zum ersten Mal zwischen den prismatischen Akkorden und dem langsamen, schlurfenden Schlagzeug von „Something in mind“ auf, einer kargen Landschaft, die ihrem Adressaten keinen Ort zum Verstecken bietet: „Ist das nicht die Art und Weise, wie Diamanten hergestellt werden? Ist es an der Zeit, dass wir fliehen?“ Auf „2024-2“ ist Skidmores Stimme in Schichten aufgebaut, so dass Phrasen herausragen – „home sweet home“, „being alone“ – wie Dornen, die nur darauf warten, gekratzt zu werden. Stott erreicht mit „Songbird“ (das in den Sommermonaten wiederholt gespielt werden soll) neue Höhen majestätischen Leids und lässt seine romantischen Replicant-Synthesizer in einem mancunischen Nieselregen einweichen, wie Tränen im Regen. „Du versuchst nur, dein Herz zu schützen“, singt Howley. „Ist es Liebe oder Sabotage?“