Juan Atkins, der lebenslange Produzent und DJ und Mitbegründer der Detroiter Technomusik, ist gestorben; Green Smith Artists, Atkins‘ Verwaltungsgesellschaft, bestätigte seinen Tod. Atkins sollte gestern Abend (31. Oktober) im Yu Yu Club in Mexiko-Stadt auftreten. Er war 64.

Als Mitglied der Belleville Three, Cybotron und Borderland ist Atkins‘ Einfluss auf die elektronische Musik zum jetzigen Zeitpunkt unkalkulierbar. Mit 18 Jahren gründete er gemeinsam mit seinem Freund Richard „3070“ Davis Cybotron. Die beiden vereinten Funk, elektronische Instrumentierung und futuristische Themen, die auf ihren frühen Singles – „Alleys of the Mind“, „Cosmic Raindance“, „Cosmic Cars“ und „The Line“ – dazu beitrugen, den Sound des Genres neu auszurichten, bevor sie 1983 mit „Clear“ die Tanzfläche vollständig dominierten. Der Electro-Track war sofort ein Underground-Hit, der bald den Mainstream eroberte. Die Single verkaufte sich 50.000 Mal und wurde zu einer genreprägenden Komposition, die berühmt für ihre Samples von Missy Elliott und unzähligen anderen war. Cybotron veröffentlichte drei Alben: 1983 Eingeben1993er Jahre Empathieund 1995er Jahre Cyber-Ghetto. Im Jahr 2023 belebte Atkins Cybotron zusammen mit Co-Produzent Laurens von Oswald wieder und veröffentlichte ihre erste EP seit 28 Jahren, den Zweitrack Behalten Sie den Goldenen Schnitt bei.

Als in Detroit geborener und aufgewachsener Detroiter war Atkins schon in jungen Jahren Teil der lokalen Musikszene der Gemeinde, spielte mit seinen Freunden in Funk- und Garagenbands und wuchs bei einem Vater auf, der als Konzertveranstalter arbeitete. Nachdem er Derrick May und Kevin Saunderson in der Junior High School kennengelernt hatte, verlagerte Atkins seinen Fokus vom Gitarren- und Bassspielen auf das Erlernen des Umgangs mit digitalen Instrumenten und kaufte mit 15 Jahren seinen allerersten Synthesizer, einen Korg MS-10. Die Freunde erhielten später den Spitznamen „Belleville Three“, weil sie eng miteinander verbundene Musiker waren, die die elektronische Szene in Belleville, Michigan, prägten und sich Ausrüstung, Studioraum und Produktionsarbeit teilten.

Atkins erzählte Pitchfork im Jahr 2005, dass er „die Musik, die er machte, immer Techno-Musik nannte“, obwohl DJs in der benachbarten Chicagoer Szene, wie Derrick Carter und Frankie Knuckles, sie als Detroit-House-Musik bezeichneten. „Wenn man sich Platten aus Chicago anhört, klingen viele davon wie Platten von Philly International“, sagte Atkins. „Sie waren immer wie der Disco-Sound von Philly International. Going‘ks-ks-ks-ks…‚ Du weisst! Das ist der ganze Unterschied. In Detroit haben wir keinen wirklichen Bezugspunkt. Das ganze Detroit-Zeug war rein futuristisch. Das Einzige, was wir wirklich gemeinsam hatten, war die Form … Es gab definitiv Konkurrenz zwischen den DJs aus Chicago und denen aus Detroit. Wir alle wollten berühmt sein. Aber wir waren auch Freunde, Tyree Cooper und all diese Jungs. Farley war ein guter Freund. Wir gingen nach Farley in Chicago, nur um abzuhängen, und sie kamen nach Detroit.“