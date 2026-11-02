Ashe wollte fast aufgeben. Die in Kalifornien geborene Singer-Songwriterin begann ihre Karriere als Sängerin bei Demos in Nashville und lieferte dann Gastgesang für EDM-Künstler wie Louis the Child in LA. 2019 veröffentlichte sie eine Scheidungshymne namens „Moral of the Story“, die den Vorwärtsdrang erreichte, der einen möglichen Durchbruch signalisierte: ein Feature in einer beliebten Netflix-Teenager-Romantikkomödie, einem Remake mit einem Mitglied von One Direction. Dann gerieten die Dinge ins Stocken, wie es in den frühen 2020er Jahren üblich war. Zwei auf einem Indie-Label veröffentlichte Alben konnten ihren Bekanntheitsgrad nicht steigern, und 2023 kam es zum Burnout: Sie sagte ihre Tournee ab und dachte darüber nach, in den Ruhestand zu gehen. Ein selbstveröffentlichtes Album schaffte kein Comeback; Eine Allianz mit Finneas O’Connell brachte ein lauwarmes Kooperationsprojekt hervor, das auf Fleetwood Mac abzielte und näher dran landete Daisy Jones und die Sechs. Dann unterschrieb sie einen Vertrag bei Atlantic – eine weitere Chance auf den großen Durchbruch.

TikTok begrüßte ihre Kinosingle „Stop the Wedding!“ mit offenen Armen. Das Lied, in dem Ashe sich vorstellt, was passieren würde, wenn sie eine Notiz von ihrem zukünftigen Ich gefunden hätte, in der sie davor gewarnt würde, ihren Ex-Mann zu heiraten, greift jedes bekannte Klischee der 1970er-Jahre auf (Queens Opernmaximalismus, ABBAs glänzende Harmonien, Elton Johns Drop-Kick-Klavier) und schleudert sie einem ins Gesicht wie eine Schrotflinte voller Strasssteine. Kommentatoren mit Frontkamera nutzten den Titel in Videos über das Aufgeben erschütternder Beziehungen und setzten seinen Hook als Teil eines umfassenderen Trends zur Vermeidung von Warnsignalen ein („Wenn er dich zwingt, ihn zu heiraten, weil du wie seine tote Frau aussiehst, stoppe die Hochzeit“, heißt es in einem Satz). Resident Evil-Themenclip). Tausende Videos später: „Stoppt die Hochzeit!“ ist ein echter Streaming-Hit und eine zweite Chance für den 33-jährigen Künstler, der offenbar nur knapp davongekommen ist, von der Songmaschine zerkaut zu werden.