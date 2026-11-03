Mit weniger als einer Woche Vorwarnung hat Saya Gray den dritten Eintrag in ihrer Reihe von Work-in-Progress veröffentlicht Qwertz EPs. Der Siebenspurige Qwerty III ist die Fortsetzung von 2024 Qwertz II und 2023 Qwertz. Sie können es unten streamen.

„Q EPs sind Experimente zwischen Projekten“, erläuterte Gray in einer Erklärung zur Veröffentlichung. „Die Wegwerfmomente. Die kathartischen Momente, die nicht zwischen den Zeiten des Wandels passen.“ Sie fuhr fort: „Ich fühle mich komisch, weil wir in einer seltsamen Welt leben, und diese kleinen Mixtapes sind meine Dokumentation dieses Gefühls.“

Letztes Jahr brachte Gray die LP heraus Sayadas sie als ihr eigentliches Debütalbum bezeichnete (zuvor hatte sie das komplette Album veröffentlicht). 19 Meister im Jahr 2022). Diesen Montag, den 9. November, wird Gray die neuen Songs von spielen Qwerty III Live bei einer kostenlosen Hausshow in der 526 W 114th Street in New York.

Besuchen Sie Jazz Monroes Rising-Feature noch einmal. Begeben Sie sich in Saya Grays Alt-Pop-Wunderland.

Qwerty III:

01 Du??? Hä???

02 Guanyin 10.06.25

03 Spooo0oooof

04 4ll My Love (Wasn’t Enough)

05 Wildes Kind ;-0

06 .. Ich liebe dich, PAUL !!

07 2 2 Pavian..