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Jane Seymour ist zurück als die wunderbar scharfsinnige Harriet „Harry“ Wild in der fünften Staffel von Harry Wildund das Acorn-TV-Mysterium findet mit jeder neuen Folge ein größeres Publikum. Im Gespräch mit Kyle Meredith spricht die legendäre Schauspielerin darüber, warum sie glaubt, dass die letzte Staffel die bisher stärkste der Serie ist, das lang erwartete Wiedersehen mit Dr. Quinn, Medizinfrau Co-Star Joe Lando, die überraschende Langlebigkeit der Serie und sogar die bemerkenswerte Musikgeschichte, die mit ihren Häusern verbunden ist. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Für Seymour bedeuteten fünf Saisons nicht, sich in die Routine einzuleben. Stattdessen sieht sie Harry Wild entwickelt sich weiter, insbesondere seit Lando als Pathologe Pierce Kennedy zur Besetzung stößt. „Ich denke, Staffel 5 ist unsere bisher beste Staffel“, sagt sie. „Mit der Einbindung von Joe Lando haben wir etwas geschaffen, das die Fans lieben.“ Sie unterstützte die Entscheidung, Lando an Bord zu holen, und als die Kameras liefen, verstand jeder, warum. „Nach dem ersten Drehtag sagten sie: ‚Oh mein Gott … die Chemie hier sprüht nur so. Was ist los?‘ Ich sagte: „Nun, wir haben sieben Jahre lang gearbeitet.“ Quinnzwei weitere Filme …‘“ Seymour lacht, dass die Verbindung nichts ist, was Schauspieler herstellen können: „Man lernt es nicht. Dafür lernt man nicht. Du versuchst es nicht. Entweder es passiert oder es passiert nicht.“

Das Gespräch führt auch einen Abstecher zu Seymours unerwartetem Platz in der Rockgeschichte. Lange bevor sich Musiker routinemäßig in abgelegene Studios zurückzogen, öffnete sie ihr englisches Schloss für Künstler auf der Suche nach Inspiration, was zu Sessions für The Cure’s führte Wilde StimmungsschwankungenRadioheads OK, ComputerJohnny Cash und viele andere. Heute wird diese Tradition in ihrem Haus in Malibu fortgesetzt. „In diesem Haus herrschte eine unglaubliche Stimmung, und wir haben die gleiche Stimmung hier in Malibu“, sagt sie. „Ich vertiefe mich in die Musik. Ich spiele nichts davon und singe nicht, aber ich bin definitiv eine Muse“, lächelt sie. Für Seymour erfüllt Kreativität einfach jeden Raum. „Mitten in der Nacht kommt plötzlich jemandem ein Lied in den Sinn … Das ist die Welt, in der ich lebe. Ich liebe Kreativität.“

Hören Sie, wie Jane Seymour darüber spricht Harry Wild Staffel 5, Wiedervereinigung mit Joe Lando und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.