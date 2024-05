Der neue Film Zurück zu Schwarzentstanden unter Beteiligung des Amy Winehouse-Nachlasses, verfolgt den Aufstieg der genreübergreifenden Singer-Songwriterin vor ihrem Tod im Alter von 27 Jahren. Ihre Grammy-Gewinner, ihr Drogen- und Alkoholmissbrauch und ihre intensiven Beziehungen stehen im Mittelpunkt die Geschichte, aber als er gefragt wird, ob er sich mit diesem sehr spezifischen Subgenre des Films befassen möchte, erzählt Regisseur Sam Taylor-Johnson Folge dass sie „kein Musik-Biopic machen wollte“.

Als Regisseur hinter Filmen, darunter Nirgendwo Junge Und 50 Graustufen erklärt: „Ich wollte nicht durch die Geburt und den Tod wühlen. Ich hatte das Gefühl, dass das, was ich eigentlich tun wollte, etwas ganz anderes war – nämlich nutzen Zurück zu Schwarz (das Album) als Rahmen für die Herstellung des Films. Obwohl wir Szenen haben, in denen sie jünger ist, ist der Großteil des Films in dieser Zeitspanne angesiedelt. Und sie durch ihre Arbeit als kreative Seele zu betrachten, war der Ansatz, den ich verfolgen wollte. In dieser Hinsicht unterscheidet es sich stark von Musikbiografien als Genre. Ich möchte nicht sagen, dass ich Musikbiografien nicht liebe, aber dieses hier hatte ich einfach das Gefühl, ich wollte es in ihre kreativste Phase einordnen und verstehen, was das war und woher es kam.“

Der Schlüssel dazu war, den richtigen Schauspieler für die Rolle zu finden, doch als man Taylor-Johnson nach der Suche nach ihrer Amy Winehouse fragte, lachte sie. „Ich möchte wirklich sagen, dass es schmerzhaft und gequält war, aber das war es nicht. Die erste Person, die ich traf, war Marisa.“

Industrie Star Marisa Abela war nicht der zuletzt Person die 50 Graustufen Die Regisseurin traf sich mit ihr, aber als sie über andere Schauspielerinnen nachdachte, war Abela bei jedem Schritt des Prozesses „die Person, die durch die Tür kam“. „Ich wusste irgendwie instinktiv, dass es Marisa war. Deshalb möchte ich diesen langen, mühsamen Prozess einer landesweiten Suche beschreiben, bei dem ich Tausende und Abertausende (Schauspieler) treffen musste, es aber nicht tat.“

Abela, die bei unserem Zoom-Chat neben Taylor-Johnson sitzt, sagt, dass es ihr als Schauspielerin am wichtigsten sei, „sich mit einer psychologischen und emotionalen Wahrheit zu verbinden – dem Menschen hinter allem, was man tut, besonders wenn es eine Ikone wie Amy ist.“ Ich denke, die Versuchung besteht darin, die Ikone, die Manierismen und die Stimme zu spielen, aber man muss die Wahrheit dahinter finden, und ihre Absichten, Wünsche und Sehnsüchte. Das war es, was ich immer in jede Version davon einbringen wollte, wenn ich es machen wollte, und die Tatsache, dass Sam darauf reagierte, bedeutete, dass ich für diesen Teil der Richtige war, weil wir in unserer Absicht mit dem Projekt übereinstimmten. Das sollte wirklich ein Maß an Menschlichkeit in Amy zum Vorschein bringen, das wir in der öffentlichen Diskussion über sie eine Zeit lang vermisst haben.“

Was sie an Abela überzeugte, so die Regisseurin, war, dass „sie mir eine innere Transformation gezeigt hat, die nur bei sehr wenigen Menschen stattfinden kann.“ Wenn Sie einen Schauspieler sehen und sich mit ihm verbinden, der Ihnen als jemand anderen in die Augen sehen kann als derjenige, der den Raum betrat, ist das das, was Ihnen sagt, dass er die richtige Person für den Job ist. Und das passierte ziemlich sofort in unserer Lektüre.“