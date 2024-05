Jeden Monat, Folge rückt einen Künstler ins Rampenlicht, der vor dem großen Erfolg steht CoSign. Im Mai 2024 geht diese Auszeichnung an die New Yorker Elektro-Punks Lip Critic und ihr verrücktes neues Album Hex-Händler.

Vor ein paar Jahren waren die Mitglieder von Lip Critic (Danny Eberle, Connor Kleitz, Bret Kaser und Ilan Natter) ein paar gelangweilte College-Studenten an der State University of New York in Purchase. Sie waren allesamt Musiker in der einen oder anderen Form und fühlten sich ein wenig unzufrieden mit der Auswahl lokaler Bands. Obwohl es jede Menge einigermaßen unterhaltsame Darbietungen gab, löste nichts wirklich diese tiefen Synapsen aus, die in den alten Ecken des Gehirns verborgen waren. Also haben sie getan, was sie tun mussten – sie haben absolut Mist gebaut.

„Wir waren etwas gelangweilt und fühlten, dass die Musikszene, von der wir umgeben waren, etwas abgestanden war. Es fühlte sich einfach nicht so an, als gäbe es so viel Grund zur Aufregung“, erinnert sich Kaser. „Überall um uns herum gab es eine Menge großartiger Bands und eine Menge großartiger Musiker, aber wir hatten alle das Gefühl, Sie wissen schon, wie iPad-Kinder: Dopaminmangel.“

Und so wurde Lip Critic geboren, ein Ventil für die abwegigsten Ideen der Bande, Ideen, die andernfalls zutiefst unpraktisch oder zutiefst fehlgeleitet wirken könnten. Dabei handelt es sich um Ideen wie eine Tournee mit zwei kompletten Drumkits oder die Entwicklung eines Videospiels, das eine einzelne Veröffentlichung begleitet. Es handelt sich um die Art von Entscheidungen, die sofort verworfen worden wären, wenn ein verantwortungsbewusster Erwachsener im Raum gewesen wäre. Man kann die Antworten fast hören: Du Ich weiß, das wird das Touren viel schwieriger machen, oder? Was meinst du damit, dass du eine punkige Band ohne Live-Gitarren bist? Glauben Sie nicht, dass Ihre Ressourcen woanders besser angelegt wären? Worauf Lip Critic mit einer Kavalkade ohrenbetäubender Synthesizer und kreischender Schweine reagierte.

„Nur schlechte Ideen funktionieren“, sagt Natter lachend und verweist auf ein DIY-Facebook-Meme, das für Lip Critic zum Schlagwort geworden ist. „Halten Sie Ihre guten Ideen von mir fern“, fügt Kaser schnell hinzu.

Sie können hören, wie diese aufregenden schlechten Ideen auf ihrem blutrünstigen neuen Album verwirklicht werden Hex-Händler, was eine angemessen aggressive, hemmungslose und völlig absurde Anstrengung ist. Die maximalistische Kakophonie der 12 Titel des Albums liegt irgendwo zwischen Death Grips und Nine Inch Nails, Autechre und Rage Against the Machine, Burial und dem Schlagen des Kopfes gegen die Wand.