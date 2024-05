Conan O'Brien muss gehen wurde für eine zweite Staffel mit sechs Folgen ausgewählt, gab Max am Mittwoch bekannt.

Der Streamer kündigte die Verlängerung während der Vorabpräsentation von Warner Bros. Discovery an, nur vier Wochen nach der Premiere der Reiseshow. Staffel 2 wird zwei Episoden mehr enthalten als die erste Staffel.

In der ersten Staffel machte der ehemalige Late-Night-Moderator Halt in Norwegen, Thailand, Argentinien und Irland, während er Freunde besuchte, die er über Zoom kennengelernt hatte Conan O'Brien braucht einen Fanein Spin-off seines Kern-Podcasts, Conan O'Brien braucht einen Freund.

„Diese neueste Reisesendung hat so viel Spaß gemacht und war so lohnend, dass ich vermutete, dass es sich bei dem Ganzen um einen grausamen Streich handelte“, sagte O'Brien in einer Erklärung. „Ich entschuldige mich im Voraus bei den nächsten sechs Ländern.“

Nina Rosenstein, Executive Vice President of HBO Programming, Late Night and Specials, fügte hinzu: „Conans Lächerlichkeit kennt keine Grenzen. Unser Publikum erzählte uns unmissverständlich, dass vier Episoden von Conan O'Brien muss gehen reicht bei weitem nicht aus. Dazu sagen wir: Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen.“

Lesen Sie unsere Rezension von Conan O'Brien muss gehenin dem die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller O'Briens Fähigkeit lobt, „nicht nur jeden Moment das Lustige zu finden, sondern auch mit anderen in Kontakt zu treten.“

Letzten Monat kehrte O'Brien nach zurück Die Tonight Showder zum ersten Mal seit seiner Entlassung im Jahr 2010 auftaucht.

