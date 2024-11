Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Weitere Plattformen

Seit Anbeginn der Zeit haben viele über eine wichtige Frage nachgedacht: Welcher ist der Ska-Film? Es gibt viele Kandidaten, aber einer steht ganz oben auf der Liste Bandslamdie Kultkomödie aus dem Jahr 2009 über eine Gruppe High-School-Schüler, die in einem „Battle of the Bands“-Wettbewerb gegeneinander antreten. Diese Woche weiter Zur Verteidigung von Ska, Bandslam Regisseur Todd Graff und Charlie Saxton, der Bug spielte, sprechen über die Ska-Bezüge des Films, ihre Wertschätzung für das Genre und mehr. Hören Sie oben zu oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Graff und Saxton sprechen über die Irrungen und Wirrungen, die sie während ihrer Arbeit erlebt haben Bandslam. Von der Besetzung über die Handlung bis hin zur Musikauswahl führen uns die beiden hinter die Kulissen des Filmemachens. Die Erklärung enthält auch Details zum Wiederaufbau des berühmten Punkclubs CBGB sowie den denkwürdigen David Bowie-Cameo-Auftritt des Films, der den letzten Filmauftritt der Musikikone vor seinem Tod im Jahr 2016 markierte.

Anschließend sprechen die beiden über ihre jeweiligen Ska-Wurzeln und gehen darauf ein, warum ihnen das Genre so wichtig ist. Diese Diskussion beinhaltet Graffs Argumentation, warum er Ska zu einem so wichtigen Teil seines Films machen wollte, und erläutert alle verschiedenen Referenzen. Mit einem Ska-Cover von „Everything I Own“ und „Free Time“ von den Aggrolites taucht überall in diesem Bild Ska-Musik auf.

Außerdem gibt Saxton eine Vorschau auf seinen neuesten Film: Kunst eines Hitsdas eine peinliche Geschichte mit Rick Johnson enthält.

