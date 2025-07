Beasvis und Butt-Head haben es in der kommenden Staffel der Comedy Central Show so groß getroffen, dass sie „Metallica kaufen“ wollen, wie im gerade veröffentlichten Trailer zu sehen ist.

Staffel 3 der neuesten Wiederbelebung (und insgesamt Staffel 11) von Beavis und Butt-Head wird am 3. September Premiere haben, und wenn der Anhänger ein Hinweis aufweist, werden die beiden Hijinks von zwei Metallliebenden diesmal auf 11 Uhr aufgetaucht.

In einer Szene spielt Metallica ein Konzert, als Sänger James Hetfield Beavis und Butt-Head-Schwebe in einem Hubschrauber mit goldenen Bars bemerkt. „Beasvis und Butt-Head, wir lieben euch“, sagt der Frontmann in das Mikrofon, wobei Beasvis schreit: „Wie viel zu kaufen, um Metallica zu kaufen?“ Hetfield antwortet: „Eine Goldbar sollte genug sein“, nur um diese Antwort in großer Weise zu bereuen.

Eine andere Szene zeigt das Paar als ihr älteres Selbst und beschwert sich darüber, dass Kopfbanger zu sehr weh tut. Während die beiden vorangegangenen Spielzeiten direkt auf Paramount+gestreamt wurden, wird die bevorstehende Folgen seine Premiere in Comedy Central haben.

In der Zwischenzeit absolvierte Metallica erst kürzlich die neueste nordamerikanische Etappe ihrer laufenden „M72 World Tour“ und nahm auch an dem Konzert „Back to the Anfang“ zu Ehren von Black Sabbath und Ozzy Osbourne teil. Die Band wird im November Australien und Neuseeland treffen, gefolgt von einem Frühjahr 2026 UK/European Leg. Tickets für ihre bevorstehenden Shows finden Sie hier.

Sehen Sie sich den Trailer für die kommende Saison von an Beavis und Butt-Head unten.

https://www.youtube.com/watch?v=dmf8oj5jave