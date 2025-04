Benson Boone kanalisierte Freddie Mercury während seines Coachella -Sets am Freitag mit einem Theatercover von „Bohemian Rhapsody“, das einen besonderen Gastauftritt von niemand anderem als Queen -Gitarrist Brian May beinhaltete.

Der Tribut begann mit Boone, der in einem Gewand drapiert war und das Lied auf Klavier spielte, bevor er Mai für ein episches Gitarrensolo Platz machte. Das Duo wurde auch von einem Chor von Sängern und einer beeindruckenden Lichtshow begleitet.

Nach der Aufführung blieb May in der Nähe, um sich Boone an seinem Set näher zu begleiten: „Schöne Dinge“.

An anderer Stelle während seines Sets kündigte Boone sein nächstes Album an, Amerikanisches Herzdie am 20. Juni eintreffen und den Titeltrack debütierte. Und ja, er hat ein paar Flips gemacht.

Boone wird den ganzen Sommer über auf dem Festivalkreis stehen – sowohl in Amerika als auch im Ausland. Seine Reiseroute beinhaltet Auftritte in Bottlerock Napa, New Yorks Gouverneursball, Louisvilles Bourbon & Beyond und mehr.

