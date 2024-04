Der April 2024 war ziemlich voll mit großartigen Serien und Filmen, wie Stream On-Abonnenten bereits wissen (schließen Sie sich ihnen hier an!). Von herzzerreißenden autobiografischen Dramen über Zeitreisegeschichten bis hin zu zahlreichen musikbetonten Dokumentationen und Filmen gab es eine wirklich wilde Auswahl an Titeln, darunter auch ein paar entzückende Überraschungen.

Zum Beispiel: Wer hätte gedacht, dass a Sonic the Hedgehog Würde das Spin-off einige wahre Momente des Comedy-Genies beinhalten? Oder dass eines der besten Streaming-Debüts in diesem Monat ein Tubi-Film mit einem weiteren Film in der Hauptrolle wäre Aufklärungsunterricht Stern? Im Ernst, wer auch immer das Casting gemacht hat Aufklärungsunterricht verdient einen Pulitzer, wenn man bedenkt, dass die Besetzung langsam aber sicher den Rest von Film und Fernsehen erobert …

Ich schweife ab. Der Punkt ist, schauen Sie sich unten die vollständige Zusammenfassung der herausragenden Streaming-Premieren dieses Monats an!

Baby-Rentier (FERNSEHER)

Erstellt von: Richard Gadd

Gießen: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill, Hugh Coles, Danny Kirrane, Shalom Brune-Franklin

Streaming auf: Netflix

Also eine Warnung: Das ist alles andere als eine einfache Uhr. Doch der Schöpfer/Star Richard Gadd, der seine eigene Ein-Mann-Show adaptiert, erweist sich als furchtlos, als er diese autobiografische Geschichte über einen kämpfenden Komiker/Barkeeper erforscht, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, nachdem er Mitleid mit einem Gast an der Bar (Jessica Gunning) hat, der … beginnt ihn zu verfolgen. Obwohl die Erzählung einen Hauch von wahrem Verbrechen enthält, ist sie viel komplexer – am Ende handelt es sich tatsächlich um eine Geschichte über Trauma und was es uns allen raubt. Auch dies ist ein schwieriges Thema, aber es ist auch so fesselnd. Und Gadd und Gunning sind ein bemerkenswertes Paar, zusammen mit Nava Mau als potenziellem Liebesinteresse für Gadds Charakter.

Detektive für tote Jungen (FERNSEHER)

Showrunner: Steve Yockey, Beth Schwartz

Gießen: George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura, Jenn Lyon

Streaming auf: Netflix

Wie ich in meiner Rezension schrieb, lebt der Traum von dem, was The CW sein wollte, in dieser manchmal süßen, manchmal gruseligen übernatürlichen Mystery-Serie weiter. Und um nicht nur Tumblr zu sagen, aber ich könnte ehrlich gesagt für einige dieser Charaktere sterben, besonders für den lieben, süßen Edwin. (Ich möchte nur, dass er glücklich ist!)