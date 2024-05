Chris Hemsworth hat erneut über seine Rolle bei der schlechten Aufnahme nachgedacht Thor: Liebe und Donnerund trägt die Schuld dafür, dass er sich zu sehr auf die extreme Albernheit des Films einlässt.

In einer neuen Titelgeschichte mit Vanity FairHemsworth erklärte: „Ich verfiel in die Improvisation und die Verrücktheit und wurde zu einer Parodie auf mich selbst.“ Ich habe die Landung nicht geschafft.“

Der Star der Thor Franchise sprach zuvor mit über den vierten Teil GQ Letztes Jahr brachte er seine Befürchtungen zum Ausdruck, dass der Film „zu albern“ gewesen sein könnte, was ihn dazu veranlasste, „eine Weile andere Dinge zu tun“.

Im Interview mit Vanity FairEs ist klar, dass sich Hemsworths Gefühle zu diesem Thema seitdem nur noch gefestigt haben – aber er ist hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch, von Regisseuren wie Greta Gerwig und Steven Spielberg „ernst genommen“ zu werden, und der Überzeugung, dass „er dem Publikum etwas anderes schuldet“. Thor nach einem gefühlten Hauch.“

Im gesamten Profil betonte Hemsworth auch, wie dankbar er für die lebensverändernde Gelegenheit ist, die Rolle des Thor als damals 25-jährigen unbekannten Schauspieler angeboten zu bekommen.

Vanity Fair habe mich auch an ihn gewandt Thor: Ragnarok Co-Star Cate Blanchett, die am Set den Wert seiner unbeschwerten Energie bestätigte. „Ich hatte keine Ahnung, was für ein Idiot er ist. Er ist ein kompletter Idiot“, teilte sie mit. „Er gibt am Set den Ton an – jeder wird geschätzt. Jeder ist willkommen. Ich verehre und bewundere ihn zutiefst.“

Langjähriger Marvel-Co-Star und Ironman Schauspieler Robert Downey Jr. lieferte ebenfalls eine positive Perspektive und erzählte Vanity Fair„Thor als Charakter war sehr schwierig anzupassen – viele implizite Einschränkungen –, aber er und Ken Branagh haben herausgefunden, wie man darüber hinausgeht und ihn irgendwie sympathisch, aber gottähnlich macht.“

Er fuhr fort: „Hemsworth ist meiner Meinung nach der komplexeste Psyche von uns allen Avengers.“ Er hat Witz und Ernsthaftigkeit, aber auch Zurückhaltung, Feuer und Sanftmut.“

Thor: Liebe und Donner Das Drehbuch und die Regie übernahm Oscar-Gewinnerin Taika Waititi, die auch Regie führte Thor: Ragnarok, hat aber das Drehbuch nicht geschrieben. Während Thor: Ragnarok als dringend benötigter frischer Wind für die Figur aufgenommen wurde, hatten viele Zuschauer das Gefühl, dass der nächste Eintrag die Momente der Unbeschwertheit zu sehr betonte.

Während Hemsworth immer noch die Schuld auf sich nahm, gab er auch zu, dass es für ihn nervig wurde, so lange eine Figur zu spielen. „Du lebst sozusagen nur mit Dampf, und dann tauchst du vor etwas auf, das wenig im Tank hat, und du fängst an, die Dinge auseinanderzunehmen: Warum mache ich diesen Film?“ Warum ist dieses Skript nicht besser?“

Im Bereich der „anderen Dinge“, auf die Hemsworth neugierig war, blieb er ausgebucht und beschäftigt. Als nächstes wird er in erscheinen Furiosa: Eine Mad-Max-Saga gegenüber Anya Taylor-Joy, und hat es auch getan Transformers One für September in Sicht.