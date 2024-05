Die Stars waren zur Hollywood-Premiere von Ryan Goslings neuem Actionthriller erschienen. Der Fall Guy – einschließlich Beavis und Butt-Head.

Folgen Sie ihrem viralen Sketch weiter Samstagabend Live Anfang des Monats schlüpften Gosling und Mikey Day unerwartet in die Rolle der Charaktere, um am Dienstagabend über den roten Teppich des Films zu laufen. Das Duo gab sogar ein Interview mit Gosling Der Fall Guy Co-Star Emily Blunt, wo sie über die neu gewonnene Aufmerksamkeit diskutierten.

Der Fall Guy, in dem Gosling einen Action-Stunt-Mann spielt, der nebenbei auch noch als Kopfgeldjäger auftritt, kommt diesen Freitag, den 3. Mai, in die Kinos. In ihrer Rezension für FolgeLiz Shannon Miller bezeichnete ihn als „den perfekten Sommer-Actionfilm“.