Ghost haben einen Spielfilm mit dem Titel angekündigt Ritus hier, Ritus jetztdessen weltweiter Kinostart am 20. und 22. Juni geplant ist.

Die schwedische Band hat den Film Anfang des Monats angekündigt, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine Einzelheiten bekannt gegeben. Eine neue Pressemitteilung beschreibt den Film als einen Pseudo-Narrativ-Konzertfilm, der „die Zuschauer vollständig in das Technicolor-Melodrama des gepriesenen Live-Rituals“ Ghost eintauchen lässt. Regie: Alex Ross Perry (Ihr Geruch) und Ghost-Mastermind Tobias Forge sammelt es Filmmaterial von den beiden ausverkauften Shows der Band im Kia Forum in Los Angeles im Jahr 2023 und folgt den Handlungssträngen von Ghosts Dauerbrenner Kapitel Serie.

„Vor über einem Jahrzehnt, als Ghost bei Loma Vista unter Vertrag genommen wurde, fragte Tom Whalley (Inhaber und CEO), was die Geschichte der Band sei“, verriet Forge in einer Pressemitteilung. „Er hielt es für wichtig, eine Geschichte zu erzählen, um neue Fans zu gewinnen. Ich sagte, weil wir eine neue „Baby“-Band und, was noch wichtiger ist, eine ANONYME Babyband seien, gäbe es keine wirklich überzeugende Geschichte, die man erzählen könnte. Jedenfalls noch nicht. Aber ich sagte ihm, wenn er eine Geschichte wollte, könnte ich mir eine ausdenken. Dieser Film ist das Ergebnis dieses Gesprächs.“

Trafalgar Releasing, das zuvor mit Metallica zusammengearbeitet hat, wird sich um den Kinovertrieb kümmern Ritus hier, Ritus jetzt. Ein vollständiger Trailer und Tickets werden nächsten Donnerstag (9. Mai) verfügbar sein. Einzelheiten zur weltweiten Vorführung und Ticket-Links werden an diesem Tag um 9 Uhr ET auf der Website des Films bekannt gegeben.

„Die Zusammenarbeit mit Tobias bei der Ausweitung der Ghost-Saga in einen Spielfilm war ein wahres Vergnügen“, bemerkte Co-Regisseur Alex Ross Perry in einer Pressemitteilung. „Dieser Film hat es uns ermöglicht, uns von allem inspirieren zu lassen, vom stillen Horror bis hin zu Der große Rock'n'Roll-Schwindelvon Ralph Bakshi bis KISS Lebendig II. Die Einflüsse waren vielfältig, aber vor allem bestand das ultimative Ziel darin, ein einzigartiges Fest nicht nur für Ghost-Fans, sondern für alle Liebhaber der filmischen Alchemie zwischen Rockspektakel und gruseligem Vergnügen zu schaffen.“

Das Filmplakat ist unten zu sehen.