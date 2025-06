Nach dem ersten Teil des neuen Billy Joel -Dokumentarfilms Billy Joel: Und so geht es HBO Max wurde auf dem Tribeca Film Festival in diesem Monat uraufgeführt und hat bestätigt, dass beide Raten nächsten Monat auf der Plattform eintreffen werden. Teil 1 am 18. Juli und Teil zwei debütiert am 25. Juli.

Der Dokumentarfilm fängt die Höhen und Tiefen von Joels Leben und Karriere ein und befasst sich mit seinen verschiedenen Hit -Singles und Alben, Beziehungen und Gesundheitskämpfen. Die Premiere in Tribeca hatte zuvor ein besonders dunkles Kapitel in Joels Leben enthüllt. Er versuchte zweimal Selbstmord, bevor er seine Solokarriere startete, und zitierte eine Affäre mit seiner besten Freundin und Bandmates Frau als Katalysator für seine Depression.

Teil 1 beschreibt auch Joels nahezu tödlicher Motorradunfall im Jahr 1982 und seine Beziehung zu Alkohol, was einen erheblichen Einfluss auf seine Gesundheit hatte. In Teil zwei dagegen erforscht sich Joels Straße zur Genesung, seine Alben in der Spätkarriere und seine historische Residenz im Madison Square Garden. Der Dokumentarfilm wurde von Susan Lacey und Jessica Levin inszeniert und verfügt über eine große Reihe von Gaststars, darunter Bruce Springsteen, Sting, John Mellencamp, Nas, Pink, Garth Brooks, Paul McCartney und mehr. Melden Sie sich für HBO Max an, um sie anzusehen Billy Joel: and so geht es.

Der neue Blick in Joels Leben sollte mit einer großen Stadion -Tour 2025 gepaart werden, aber Joel hat alle seine Tourdaten abgesagt, nachdem im letzten Monat eine Gehirnstörung diagnostiziert worden war.