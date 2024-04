Blur betrat am Samstag die Bühne im Coachella und zum Abschluss des Abends holten sie Künstler der Torres Martinez Cahuilla Bird Singers.

Es war Blurs erstes Mal seit 2013 beim Coachella (obwohl Damon Albarn in den letzten Jahren einige überraschende Auftritte hatte), und die Band lieferte Interpretationen einiger ihrer beliebtesten Songs, wie „Song 2“, „Girls & Boys“, „ Beetlebum“ und mehr.

Die Britpop-Legenden brachten zunächst eine Gruppe von Vogelsängern zusammen, um ein traditionelles Stück mit dem Titel „Bird Song“ aufzuführen, das die Kultur und Geschichte der indigenen Stämme der Coachella-Region würdigte. Von dort aus liehen die Bird Singers ihre Stimmen zu Blurs „Death of a Party“ und kehrten dann am Ende des Abends zurück, um das Set mit „Tender“ abzuschließen.

An anderer Stelle in Blurs Auftritt appellierte Albarn an gegenseitiges Verständnis in einer Zeit der politischen Polarisierung und kommentierte, wie Coachella-Felder normalerweise Polospiele ausrichten, was zu einem kurzen Seitenblick auf die Geschichte Paraguays führte.

Sehen Sie sich unten Videos der Aufführung an.

Weitere Informationen zu Coachella 2024 finden Sie hier.

Danke Vogelsänger und Blur pic.twitter.com/yrvdkzgAQ0 — Stacy Pinkston 🌱🏳️‍⚧️🌻✨🌎♉️ (@stateoflynn) 14. April 2024

Es ist sehr cool zu sehen, wie die Cahuilla-Vogelsänger Damon und Blur beim Coachella begleiten. Sie sind einer der ursprünglichen indigenen Stämme der Coachella-Region – und heute sehr aktiv – daher ist es cool zu sehen, wie sie der ganzen Welt zu Hause präsentiert werden. #couchella pic.twitter.com/7INTx8gguZ — Drew Tewksbury (@drewtewksbury) 14. April 2024

Der heutige Damon Albarn sagte, er sei Paraguay, kämpfte gegen die Triple-Allianz und wandte sich an die Google-Suche und sagte: https://t.co/HCsIrGlQnE pic.twitter.com/jPFUia5ouE – maxi (@mperezz00) 14. April 2024

Blurs Coachella-Setlist 2024:

St. Charles-Platz

Popszene

Problem im Nachrichtencenter

Beetlebum

Auf Wiedersehen Albert

Trimm Trabb

Außerhalb der Zeit

Bird Song ((traditionelles) Cover) (mit den Torres Martinez Cahuilla Bird Singers)

Tod einer Party (mit den Torres Martinez Cahuilla Bird Singers)

Mädchen Jungen

Lied 2

Der Narzisst

Tender (mit den Torres Martinez Cahuilla Bird Singers)